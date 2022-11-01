Україна сьогодні - 1/11/2022

- В результаті ранкових обстрілів російських військ у 10 областях пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких - енергетичні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Російські військові спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Тепла вода не надходить у водойму-охолоджувач через відключення енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.
- Заяви Росії про припинення "зернової ініціативи" є шантажем РФ перед самітом G20, який пройде в листопаді 2022 року в Індонезії.
Getty
Published 1 November 2022 at 9:26am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Українські сили протиповітряної оборони за ранок знищили 44 ракети із понад 50 випущених росіює по Україні 31 жовтня під час чергової масованої атаки по цивільній інфраструктурі. при цьому російські таки ракети влучили по інфраструктурі в Києві та області, Харкові, Запоріжжі , Кіровоградщині, Черкащині, Чернівецької області. Це спричинило проблеми з електропостачанням.
Published 1 November 2022 at 9:26am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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