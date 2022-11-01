Україна сьогодні - 1/11/2022

В результаті ранкових обстрілів російських військ у 10 областях пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких - енергетичні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Російські військові спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Тепла вода не надходить у водойму-охолоджувач через відключення енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.