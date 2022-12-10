Україна сьогодні - 10/12/2022

- Тим часом мешканці Німеччини почали отримувати фейкові листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі із пропозицією за гроші долучитися до іноземного легіону в Україні.
- Як раніше повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, продовжується терор проти українських дипломатичних установ у різних країнах світу - підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.
- Українські Збройні сили можуть розраховувати на отримання авіації від Сполучених Штатів у наступному році. Військова допомога має суттєво зрости з огляду на закладені цифри у оборонному бюджеті США.
- 1888 населених пунктів звільнили Збройні сили від російських загарбників, але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. Інформує Офіс президента України.
Краплі дощу падають на статую подружжя, яке обіймається, у центрі міста, звідки евакуйовано багато жителів, у Дружківці, Донецька область, східна Україна Source: AP / David Goldman/AP/AAP Image
Published 10 December 2022 at 11:30am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників міжнародної конференції TRT World Forum 2022.
Published 10 December 2022 at 11:30am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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