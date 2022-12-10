Україна сьогодні - 10/12/2022

Тим часом мешканці Німеччини почали отримувати фейкові листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі із пропозицією за гроші долучитися до іноземного легіону в Україні.

Як раніше повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, продовжується терор проти українських дипломатичних установ у різних країнах світу - підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

Українські Збройні сили можуть розраховувати на отримання авіації від Сполучених Штатів у наступному році. Військова допомога має суттєво зрости з огляду на закладені цифри у оборонному бюджеті США.