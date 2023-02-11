Україна сьогодні - 11/02/2023

Уночі російські війська масовано обстріляли низку міст. Зокрема, Запоріжжя. За годину в місті зафіксували 17 влучань — це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.





У 2023 році Україна матиме всю необхідну зброю, в тому числі далекобійні ракети та штурмову авіацію. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк



Командувач Сухопутними військами та Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав командирів підрозділів під час робочої поїздки на Схід.



