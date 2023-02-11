Україна сьогодні - 11/02/2023

Russian attack leaves 8 dead in Ukraine's capital Kyiv

Fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv . Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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У 352 день повномасштабного російського вторгнення Росія здійснила черговий масований обстріл України випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Били по всіх реґіонах, завдяки силам ППО значних руйнувань вдалося уникнути.

Уночі російські війська масовано обстріляли низку міст. Зокрема, Запоріжжя. За годину в місті зафіксували 17 влучань — це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

У 2023 році Україна матиме всю необхідну зброю, в тому числі далекобійні ракети та штурмову авіацію. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк
Командувач Сухопутними військами та Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав командирів підрозділів під час робочої поїздки на Схід.

Наразі на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках Донеччини російська армія зосереджує свої сили та велику кількість техніки.
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