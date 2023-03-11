Україна сьогодні - 11/03/2023

У столиці України попрощалися з легендарним полководцем Дмитром Коцюбайлом

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін взяли участь у церемонії прощання з Героєм України, командиром 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади молодшим лейтенантом Дмитром Коцюбайло, який загинув під час бою поблизу м. Бахмут 7 березня.

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Українська розвідка застерігає, що Росія планує провокацію на українсько-білоруському кордоні. Таким чином російська влада може спробувати втягнути Білорусь у повномасштабну війну.

  • На Львівщині, куди влучила російська ракета і вбила п'ятьох людей, не розташований жоден стратегічний об’єкт. Трагедія сталася під час масованої російської ракетної атаки 9 березня
  • МЗС України опублікувало заяву щодо незаконного вироку українському правозахиснику Максиму Буткевичу. так званий «суд» російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території в Луганській області України засудив до 13 років позбавлення волі українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича
  • У столиці України попрощалися з легендарним військовим командиром Дмитром Коцюбайлом. Він відомий за позивним "Да Вінчі". З дитинства мав творчі таланти, мріяв стати художником - звідси і його позивний "Да Вінчі". Прадід Дмитра Коцюбайла воював у лавах УПА
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