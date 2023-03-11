- На Львівщині, куди влучила російська ракета і вбила п'ятьох людей, не розташований жоден стратегічний об’єкт. Трагедія сталася під час масованої російської ракетної атаки 9 березня
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- У столиці України попрощалися з легендарним військовим командиром Дмитром Коцюбайлом. Він відомий за позивним "Да Вінчі". З дитинства мав творчі таланти, мріяв стати художником - звідси і його позивний "Да Вінчі". Прадід Дмитра Коцюбайла воював у лавах УПА
Україна сьогодні - 11/03/2023
Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін взяли участь у церемонії прощання з Героєм України, командиром 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади молодшим лейтенантом Дмитром Коцюбайло, який загинув під час бою поблизу м. Бахмут 7 березня.
Українська розвідка застерігає, що Росія планує провокацію на українсько-білоруському кордоні. Таким чином російська влада може спробувати втягнути Білорусь у повномасштабну війну.
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