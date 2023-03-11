Україна сьогодні - 11/03/2023

На Львівщині, куди влучила російська ракета і вбила п'ятьох людей, не розташований жоден стратегічний об’єкт. Трагедія сталася під час масованої російської ракетної атаки 9 березня

МЗС України опублікувало заяву щодо незаконного вироку українському правозахиснику Максиму Буткевичу. так званий «суд» російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території в Луганській області України засудив до 13 років позбавлення волі українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича