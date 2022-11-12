Україна сьогодні -12/11/2022

- За оцінками Пентагону, внаслідок бойових дій в Україні російська армія втратила 100 тисяч військових убитими та важкопораненими. Про це повідомляє Reuters.
- Вночі російські окупанти обстріляли один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області
- Донецька область продовжує залишатися епіцентром бойових дій на Донбасі.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію у злочинах проти людства через депортацію мирного населення України.
Жінка проїжджає з велосипедом, коли місцевий житель прибирає сміття з пошкодженого будинку після російського обстрілу в Краматорську, Україна, четвер, 10 листопада 2022 року. Source: AP / Andriy Andriyenko/AP/AAP Image
Published 12 November 2022 at 1:09pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Збройні сили України увійшли до міста Херсон
Published 12 November 2022 at 1:09pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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