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Україна сьогодні -12/11/2022

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APTOPIX Russia Ukraine War

Жінка проїжджає з велосипедом, коли місцевий житель прибирає сміття з пошкодженого будинку після російського обстрілу в Краматорську, Україна, четвер, 10 листопада 2022 року. Source: AP / Andriy Andriyenko/AP/AAP Image

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Published 12 November 2022 at 1:09pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages

Збройні сили України увійшли до міста Херсон

Published 12 November 2022 at 1:09pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
  • За оцінками Пентагону, внаслідок бойових дій в Україні російська армія втратила 100 тисяч військових убитими та важкопораненими. Про це повідомляє Reuters.
  • Вночі російські окупанти обстріляли один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області
  • Донецька область продовжує залишатися епіцентром бойових дій на Донбасі.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію у злочинах проти людства через депортацію мирного населення України.
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