Україна сьогодні - 14/01/2023

- 2023-ій рік стане вирішальним роком, тому варто об'єднатися, щоб розбити Росію на території України і не дати їй часу для відновлення сил. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у зверненні до литовського Сейму, зазначивши, що зараз потрібні невідкладні рішення всієї антивоєнної коаліції.
- Бої за Соледар продовжуються, Збройні Сили України тримають оборону. Росія спрямувала на місто "вагнерівців" та розганяє фейки, аби посіяти паніку серед українців.
- США не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер. Він запевнив, що США уважно стежать за ситуацією у Білорусі, знають, що російські війська провели навчання з білоруськими військами, але на цей момент немає жодних ознак майбутніх наступальних дій.
- Україна готує винесення на Генасамблею ООН резолюції про спецтрибунал щодо агресії Росії. Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах.
Destroyed houses are seen after Russian shelling in Soledar, Donetsk region, Ukraine, 2022. Source: AAP
Published 14 January 2023 at 12:26pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Суперечлива інформація надходить із Соледара на Донеччині. Міноборони України опублікувало відео з Соледара, на якому боєць з позивним Мадяр просить не вірити заявам з Москви про захоплення російськими військами міста Соледар і показав докази того, що українські військові в центрі міста ведуть запеклі бої.
Published 14 January 2023 at 12:26pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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