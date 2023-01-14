Україна сьогодні - 14/01/2023

2023-ій рік стане вирішальним роком, тому варто об'єднатися, щоб розбити Росію на території України і не дати їй часу для відновлення сил. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у зверненні до литовського Сейму, зазначивши, що зараз потрібні невідкладні рішення всієї антивоєнної коаліції.

Бої за Соледар продовжуються, Збройні Сили України тримають оборону. Росія спрямувала на місто "вагнерівців" та розганяє фейки, аби посіяти паніку серед українців.

США не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер. Він запевнив, що США уважно стежать за ситуацією у Білорусі, знають, що російські війська провели навчання з білоруськими військами, але на цей момент немає жодних ознак майбутніх наступальних дій.