Україна сьогодні - 17/12/2022

- У Чорному морі ще залишається ракетоносій з "Калібрами" на борту. Повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
- У Молдові перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари Росії по інфраструктурі України.Про це повідомляє на NewsMaker з посиланням Держпідприємство Молдови “Молделектрика” (Moldelectrica).
- Збройні сили України готують нову велику операцію, але наразі ще бракує ресурсів для її проведення. Про це в інтерв’ю The Economist розповів головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний
- Усі заяви росіян про нібито готовність до мирних переговорів з Україною є димовою завісою. Про це в інтерв'ю CNN сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Український військовослужбовець охороняє свої позиції в Маріуполі, Україна Source: AP / Mstyslav Chernov/AP/AAP Image
Published 17 December 2022 at 12:39pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
У 295-ий день повномасштабного російського вторгнення Україна пережила ще пережила ще одну масовану ракетну російську атаку - ця атака по енергетичних об'єктах України загалом стала двадцятою. Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що росіяни за 16 грудня випустили по Україні 76 ракет, з яких 72 - крилаті, 60 ракет загарбників було збито.
Published 17 December 2022 at 12:39pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Share