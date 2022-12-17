Україна сьогодні - 17/12/2022

У Чорному морі ще залишається ракетоносій з "Калібрами" на борту. Повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

У Молдові перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари Росії по інфраструктурі України.Про це повідомляє на NewsMaker з посиланням Держпідприємство Молдови “Молделектрика” (Moldelectrica).

Збройні сили України готують нову велику операцію, але наразі ще бракує ресурсів для її проведення. Про це в інтерв’ю The Economist розповів головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний