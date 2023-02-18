Україна сьогодні - 18/02/2023

Volodymyr Zelenskyi at the Munich Security Conference.jpeg

Volodymyr Zelenskyi's speech at the Munich Security Conference 2023

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Мюнхенська безпекова конференція сьогодні стартувала у Німеччині. Це головний західний форум з питань зовнішньої безпеки. Однією з головних тем буде аналіз ситуації в Україні через рік після повномасштабного російського вторгнення.

  • Сполучені Штати разом з партнерами у «Великій сімці» готують новий пакет санкцій, який планується оголосити до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Продажі російського ядерного палива і технологій за кордон у 2022-му році зросли більше як на 20%. Закупівлі країнами-членами ЄС досягли найвищого рівня за три роки.
  • Можливого масованого ракетного удару від ворога слід очікувати 23- 24 лютого – на річницю російського вторгнення, наголосив секретар РНБО Олексій Данилов.
  • У Чернігові та Херсоні - найбільші втрати архівних документів через війну. майже повністю втрачено відомості про злочини тоталітарного радянського режиму, які відбувалися на Чернігівщині.
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