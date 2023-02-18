Україна сьогодні - 18/02/2023

Сполучені Штати разом з партнерами у «Великій сімці» готують новий пакет санкцій, який планується оголосити до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Продажі російського ядерного палива і технологій за кордон у 2022-му році зросли більше як на 20%. Закупівлі країнами-членами ЄС досягли найвищого рівня за три роки.

Можливого масованого ракетного удару від ворога слід очікувати 23- 24 лютого – на річницю російського вторгнення, наголосив секретар РНБО Олексій Данилов.