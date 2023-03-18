Україна сьогодні - 18/03/2023

Вчинення масових воєнних злочинів на території України задокументувала ООН. Фахівці підтвердили, що російські солдати вчиняли навмисні вбивства, катували цивільних та депортували дітей. Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні підготувала звіт на основі понад 500 інтерв'ю, а також супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою і могил.

Експерт-міжнародник Євген Добряк також вважає, що Китай навряд чи постачатиме летальну зброю Росії. За його словами, попри специфічну позицію Китаю щодо російської війни проти України, поглиблення конфронтації з західними країнами Китай все ж таки намагається уникнути. Водночас політична, фінансова та торговельно-економічна взаємодія РФ та Китаю, швидше за все, продовжуватиметься.