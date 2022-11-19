Україна сьогодні - 19/11/2022

- Стан енергетики в Україні надзвичайно складний. Система сильно пошкоджена після російського ракетного удару в понеділок. Про це заявив директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.
- Від російських загарбників уже звільнено 943 населені пункти в п’яти областях – Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській.
- Тим часом правоохоронці вже офіційно зафіксували виявлення на Херсонщині понад шістдесяти тіл закатованих окупантами людей.
- Фінал відбору представника України на Євробаченні 2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Вже оголошено шорт-лист конкурсантів Нацвідбору.
перший сніг у Львові (18.11.2022)
Published 19 November 2022 at 11:50am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Російська Федерація запускає над Україною крилаті ракети з імітацією ядерної боєголовки. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на український мілітарний портал Defense Express.
Published 19 November 2022 at 11:50am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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