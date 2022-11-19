Україна сьогодні - 19/11/2022

Стан енергетики в Україні надзвичайно складний. Система сильно пошкоджена після російського ракетного удару в понеділок. Про це заявив директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.

Від російських загарбників уже звільнено 943 населені пункти в п’яти областях – Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській.

Тим часом правоохоронці вже офіційно зафіксували виявлення на Херсонщині понад шістдесяти тіл закатованих окупантами людей.