Україна сьогодні - 19/11/2022

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Published 19 November 2022 at 11:50am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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Російська Федерація запускає над Україною крилаті ракети з імітацією ядерної боєголовки. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на український мілітарний портал Defense Express.

Published 19 November 2022 at 11:50am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
  • Стан енергетики в Україні надзвичайно складний. Система сильно пошкоджена після російського ракетного удару в понеділок. Про це заявив директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.
  • Від російських загарбників уже звільнено 943 населені пункти в п’яти областях – Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській.
  • Тим часом правоохоронці вже офіційно зафіксували виявлення на Херсонщині понад шістдесяти тіл закатованих окупантами людей.
  • Фінал відбору представника України на Євробаченні 2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Вже оголошено шорт-лист конкурсантів Нацвідбору.
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