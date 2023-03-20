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Україна сьогодні - 20/03/2023
Черговий ракетний, дроновий та артилерійський обстріл України: російські військові вразили житловий будинок Василівського району та цивільну інфраструктуру в населеному пункті Кам'янське Запорізької області та населені пункти Донеччини;
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