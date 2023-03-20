Україна сьогодні - 20/03/2023

У понеділок, 20 березня, судно Valsamitis доставило гуманітарний вантаж

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Черговий ракетний, дроновий та артилерійський обстріл України: російські військові вразили житловий будинок Василівського району та цивільну інфраструктуру в населеному пункті Кам'янське Запорізької області та населені пункти Донеччини;

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  • Харківська збірна пловчинь-синхроністок здобула «золото» на першому етапі Кубка світу-2023 з артистичного плавання у Канаді;
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