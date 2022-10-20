Україна сьогодні - 20/10/2022

Посилення протиповітряної оборони України стало ключовим питанням порядку денного на шостій зустрічі Української Оборонної Контактної Групи під егідою США.
The people of Ukraine, represented by their president, elected leaders, and civil society, won the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought, an annual award of the European Parliament. Credit: Ukrionform.
ПАРЄ про визнання Росії терористичним режимом. У парламент Естонії про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Лідери "G7" ухвалили , у якій застерегли Москву від застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї. Також підписанти наголосили, що на Кремль та його прибічників будуть накладені додаткові економічні санкції, а Україна отримуватиме фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Своєю чергою, Євросоюз уже розпочав роботу над 9-м пакетом санкцій проти Росії.