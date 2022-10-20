SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 20/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

New stage of dismantling Ukraine and not a one-time event - Change in rhetoric of Kremlin’s propagandists regarding missile attacks on Ukraine.jpg

New stage of dismantling Ukraine and not a one-time event - Change in rhetoric of Kremlin’s propagandists regarding missile attacks on Ukraine. Credit: Ukrinform.

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Published 20 October 2022 at 9:42am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

20/10/2022. Добірка новин із героїчної України для SBS Ukrainian. Війна, на жаль, не стихає... Знову атаки на Київ - в середу, 19 жовтня, під час тривалої повітряної тривоги пролунали одразу кілька вибухів. Звернення Президента України. Росія з березня тероризує Україну та весь світ, обстрілюючи Запорізьку АЕС, що загрожує масштабною катастрофою.

Published 20 October 2022 at 9:42am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Посилення протиповітряної оборони України стало ключовим питанням порядку денного на шостій зустрічі Української Оборонної Контактної Групи під егідою США.

The people of Ukraine, represented by their president, elected leaders, and civil society, won the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought, an annual award of the European Parliament..jpg
The people of Ukraine, represented by their president, elected leaders, and civil society, won the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought, an annual award of the European Parliament. Credit: Ukrionform.

ПАРЄ
ухвалила резолюцію
про визнання Росії терористичним режимом. У парламент Естонії
внесли проєкт рішення
про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Лідери "G7" ухвалили
спільну заяву
, у якій застерегли Москву від застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї. Також підписанти наголосили, що на Кремль та його прибічників будуть накладені додаткові економічні санкції, а Україна отримуватиме фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Своєю чергою, Євросоюз уже розпочав роботу над 9-м пакетом санкцій проти Росії.
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