Україна сьогодні - 20/10/2022

Посилення протиповітряної оборони України стало ключовим питанням порядку денного на шостій зустрічі Української Оборонної Контактної Групи під егідою США.





ПАРЄ

про визнання Росії терористичним режимом. У парламент Естонії

про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Лідери "G7" ухвалили

, у якій застерегли Москву від застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї. Також підписанти наголосили, що на Кремль та його прибічників будуть накладені додаткові економічні санкції, а Україна отримуватиме фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Своєю чергою, Євросоюз уже розпочав роботу над 9-м пакетом санкцій проти Росії.