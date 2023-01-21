Україна сьогодні - 21/01/2023

President Volodymyr Zelenskyy's speech at the meeting of the Advisory Group on Defense of Ukraine in the Ramstein format.jpeg

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331 день повномасштабної війни став для України днем «Рамштайну» і оборонних новин для України. Попри великі очікування на зустрічі «Рамштайн» не ухвалили рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

  • На поглибленні легітимізації в Pосії приватної військової компанії "Вагнер" акцентує увагу британська розвідка. Як повідомляється у розвідувальному огляді міноборони Британії, це формування в російському Єдиному державному реєстрі " офіційно зареєстроване, як юридична особа.
  • Росія прискорює темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом “евакуації”.
    Понад 13 тисяч дітей депортували з України російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення-такі дані оприлюднила наприкінці 2022-го року уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.
  • Українська греко-католицька церква має бажання отримати право проводити богослужіння у Почаївській лаврі, яка наразі перебуває в оренді в УПЦ (МП).
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