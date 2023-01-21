Україна сьогодні - 21/01/2023

На поглибленні легітимізації в Pосії приватної військової компанії "Вагнер" акцентує увагу британська розвідка. Як повідомляється у розвідувальному огляді міноборони Британії, це формування в російському Єдиному державному реєстрі " офіційно зареєстроване, як юридична особа.

Росія прискорює темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом “евакуації”.

Понад 13 тисяч дітей депортували з України російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення-такі дані оприлюднила наприкінці 2022-го року уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.