Україна сьогодні - 21/03/2023

Український парламент ухвалив нові кадрові рішення. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від «Євросолідарності» Михайла Забродського. Він повертається до ЗСУ. Генерал-лейтенанта планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Український також парламент підтримав відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації. До Верховної Ради вже надійшли подання про призначення трьох нових міністрів.