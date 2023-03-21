- Український парламент ухвалив нові кадрові рішення. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від «Євросолідарності» Михайла Забродського. Він повертається до ЗСУ. Генерал-лейтенанта планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
- Український також парламент підтримав відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації. До Верховної Ради вже надійшли подання про призначення трьох нових міністрів.
Україна сьогодні - 21/03/2023
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прилетів до Москви на зустріч з президентом Росії Путіним. Це перший візит закордонного лідера до Володимира Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії, який є підозрюваним у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.
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