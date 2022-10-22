Україна сьогодні - 22/10/2022

- За попередніми даними втрати ворожих сил перевищили 67 тисяч
- Чи зміниться підтримка Великобританією України через відставку Ліз Трасс
- Росія пригрозила голові ООН
- Кордон з Білорусією значно посилюється
- Аналіз наслідків підриву Каховського водосховища
- Згідно даних британсьої розвідки Росія готується до відходу з правого берега херсонської області
- Україна очікує закордонних експертів для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів
Українські військові їдуть на БТРі в Донецькій області, Україна, четвер, 20 жовтня 2022 р. Source: AP / LIBKOS/AP/AAP Image
Published 22 October 2022 at 2:15pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
240 днів героїчного протистояння
Published 22 October 2022 at 2:15pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Share