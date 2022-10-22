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Україна сьогодні - 22/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

російсько-українська війна

Українські військові їдуть на БТРі в Донецькій області, Україна, четвер, 20 жовтня 2022 р. Source: AP / LIBKOS/AP/AAP Image

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Published 22 October 2022 at 2:15pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

240 днів героїчного протистояння

Published 22 October 2022 at 2:15pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • За попередніми даними втрати ворожих сил перевищили 67 тисяч
  • Чи зміниться підтримка Великобританією України через відставку Ліз Трасс
  • Росія пригрозила голові ООН
  • Кордон з Білорусією значно посилюється
  • Аналіз наслідків підриву Каховського водосховища
  • Згідно даних британсьої розвідки Росія готується до відходу з правого берега херсонської області
  • Україна очікує закордонних експертів для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів
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This year’s Adelaide film festival is showcasing works about Ukraine

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