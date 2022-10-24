Україна сьогодні - 24/10/2022

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ФАЙЛ - Російські війська охороняють в'їзд до Каховської ГЕС, руслової електростанції на річці Дніпро в Херсонській області, південь України, 20 травня 2022 року. Source: AP / AP/AAP Image
Новини підготувала та представила Вікторія Бререзка
Published 24 October 2022 at 12:08pm
Source: SBS
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