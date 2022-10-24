Україна сьогодні - 24/10/2022

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ФАЙЛ - Російські війська охороняють в'їзд до Каховської ГЕС, руслової електростанції на річці Дніпро в Херсонській області, південь України, 20 травня 2022 року. Source: AP / AP/AAP Image

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Published 24 October 2022 at 12:08pm
Source: SBS

Новини підготувала та представила Вікторія Бререзка

Published 24 October 2022 at 12:08pm
Source: SBS
  • Загроза вибуху на Каховській ГЕС прирівнюється до застосування зброї масового ураження
  • Нові посвітки для примусовo депортованих укранців
  • Ситуація на луганщині загострюється через нове поповненя російських збройних сил.
  • Короткий звіт про ситуацію на фронті
  • Місія ініціативи дружини Президента України О.Зеленської «Без бар’єрів». Безбар’єрність має стати новою суспільною нормою в Україні.
  • У червні Сергію Жадану присудили Премію миру німецьких книгарів, а 23 жовтня відбулася церемонія нагородження.
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