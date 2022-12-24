Україна сьогодні - 24/12/2022

Влада Ірану пригрозила президенту України Володимиру Зеленському після його промови у конгресі США. Іранцям не сподобалося, що очільник україни у своїй промові вкотре згадав, що Тегеран став союзником Москви і надсилає російським військам сотні смертоносних дронів.

Північна Корея відправила партію зброї російській приватній військовій компанії Вагнер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Підконтрольні Кремлю найманці планують використати корейську зброю для зміцнення окупаційних сил в Україні – вказує видання