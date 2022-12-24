Україна сьогодні - 24/12/2022

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Українські військові обстріляли з артилерійської системи «Піон» позиції російських військ поблизу Бахмута Донецької області, Україна. Source: AP / Libkos/AP/AAP Image
Published 24 December 2022 at 9:01am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Сенат США схвалив законопроект про бюджет на 2023 рік, який, серед іншого, передбачає майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні та союзникам Вашингтона по НАТО.
Published 24 December 2022 at 9:01am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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