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Україна сьогодні - 24/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Russia Ukraine War

Українські військові обстріляли з артилерійської системи «Піон» позиції російських військ поблизу Бахмута Донецької області, Україна. Source: AP / Libkos/AP/AAP Image

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Published 24 December 2022 at 9:01am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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Сенат США схвалив законопроект про бюджет на 2023 рік, який, серед іншого, передбачає майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні та союзникам Вашингтона по НАТО.

Published 24 December 2022 at 9:01am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
  • Влада Ірану пригрозила президенту України Володимиру Зеленському після його промови у конгресі США. Іранцям не сподобалося, що очільник україни у своїй промові вкотре згадав, що Тегеран став союзником Москви і надсилає російським військам сотні смертоносних дронів.
  • Північна Корея відправила партію зброї російській приватній військовій компанії Вагнер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Підконтрольні Кремлю найманці планують використати корейську зброю для зміцнення окупаційних сил в Україні – вказує видання
  • На Харківщині у майже зруйнованому окупантами вщент місті Ізюмі триває ексгумація тіл загиблих від обстрілів місцевих жителів. Зі стихійних місць поховань вилучено понад 450 загиблих – близько 200 - чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких неможливо визначити.
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