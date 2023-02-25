- Основа стійкості України – це її люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у роковини вторгнення РФ.
- Президент Володимир Зеленський також дав свою оцінку представленому Китаєм «мирному плану». Зеленський назвав цей документ не декларацією або резолюцією, а лише «думками». Він вважає позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну
- Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо необхідності досягнення справедливого та міцного миру. Ухвалений документ містить вимогу до Росії зупинити бойові дії та вивести війська з України. Також закріплює основні положення формули миру, запропоновані президентом Зеленським.
Україна сьогодні - 25/02/2023
Минув рік повномасштабного вторгнення російської армії в мирні міста і села України. ЗСУ мужньо тримають позиції і не дають ворогу просунутись бодай, повністю захопивши Донбас, як намірився Кремль. Тільки один Бахмут росіяни штурмують вже сім місяців. Використовують різни методи бойових дій, то йдуть масованими групами, прикриваються бойовою технікою, то авіація гатить,- а результату немає.
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