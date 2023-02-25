Україна сьогодні - 25/02/2023

Основа стійкості України – це її люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у роковини вторгнення РФ.