Україна сьогодні - 25/03/2023

Уночі проти 24 березня російська армія вдалася до чергової масованої повітряної атаки про території України - запустила ракети та ударні безпілотники по Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Дніпровщина, Миколаївщині, Одещині. Обидві російські ракети, які цілилися на територію Одеської області, збили сили ППО України.

Міжнародний кримінальний суд відкриє своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписали у Гаазі генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар МКС Пітер Льюїс

Представники Московського патріархату почали процес виїзду з Києво-Печерської Лаври. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону. Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври.