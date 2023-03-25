Україна сьогодні - 25/03/2023

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Україна відбувається на вирішальному етапі боротьби за українську державу. Боротьби, яка триває століття, і яка стала змістом життя різних поколінь українського народу. Про це Президент Зеленський заявив на церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії. Також президент напередодні Дня Служби безпеки України зустрівся з представниками цієї спецслужби.

  • Уночі проти 24 березня російська армія вдалася до чергової масованої повітряної атаки про території України - запустила ракети та ударні безпілотники по Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Дніпровщина, Миколаївщині, Одещині. Обидві російські ракети, які цілилися на територію Одеської області, збили сили ППО України.
  • Міжнародний кримінальний суд відкриє своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписали у Гаазі генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар МКС Пітер Льюїс
  • Представники Московського патріархату почали процес виїзду з Києво-Печерської Лаври. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону. Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври.
  • Український серіал "Спіймати Кайдаша" 29 березня з'явиться на стрімінговій платформі Netflix. Стрічку уже можна знайти на сервісі.

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