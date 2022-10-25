SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 25/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Глава МАГАТЕ Гроссі в Києві

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрічається з пресою під час візиту до Києва. Credit: AP/AAP Image

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 October 2022 at 12:10pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Президент України Володимир Зеленський у промові щодо війни з Росією зайняв категоричну позицію, назвавши Москву «лише лапою», чий «потенціал втрачається». У США попереджають про серйозні наслідки, якщо Росія вирішить застосувати ядерну силу в Україні.

Published 25 October 2022 at 12:10pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Глава МЗС Кулеба запросив експертів МАГАТЕ відвідати місця, де, як стверджує РФ, Україна займається розробкою радіологічної зброї.
  • ЗСУ звільнили від росіян чотири села на Донбасі і відбили атаки в Бахмуті, Андріївці та низці інших пунктів, повідомили у Генштабі.
  • Україна домагатиметься розірвання співпраці між Росією та Іраном на міжнародному рівні
  • Ковель та навколишні пункти і досі залишаються знеструмленими
  • Польща готується прийняти 800.000 біженців через погіршення погодних умов
Share

Latest podcast episodes

SBS українською

SBS новини українською - 25/10/2022

2022-10-16-11.46.26.jpg

Пласт у місті Сідней відзначив свято Покрови Пресвятої Богородиці

Хорхе Арош є генеральним директором Служби лікування та реабілітації постраждалих від катувань і травм Нового Уельсу(SBS).jpg

ООН стверджує, що Австралія "не виконує зобов'язань" щодо прав ув'язнених

Повінь у селі Ечука(AAP).jpg

Жителі прикордоння об’єдналися проти підйому паводкових вод