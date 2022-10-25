Україна сьогодні - 25/10/2022

- Глава МЗС Кулеба запросив експертів МАГАТЕ відвідати місця, де, як стверджує РФ, Україна займається розробкою радіологічної зброї.
- ЗСУ звільнили від росіян чотири села на Донбасі і відбили атаки в Бахмуті, Андріївці та низці інших пунктів, повідомили у Генштабі.
- Україна домагатиметься розірвання співпраці між Росією та Іраном на міжнародному рівні
- Ковель та навколишні пункти і досі залишаються знеструмленими
- Польща готується прийняти 800.000 біженців через погіршення погодних умов
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрічається з пресою під час візиту до Києва. Credit: AP/AAP Image
Published 25 October 2022 at 12:10pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Президент України Володимир Зеленський у промові щодо війни з Росією зайняв категоричну позицію, назвавши Москву «лише лапою», чий «потенціал втрачається». У США попереджають про серйозні наслідки, якщо Росія вирішить застосувати ядерну силу в Україні.
Published 25 October 2022 at 12:10pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
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