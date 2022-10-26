Україна сьогодні - 26/10/2022

- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарно та за допомогою зброї так довго, наскільки це буде потрібно.
- Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не дозволить паралізувати Україну.
- Новообраний прем'єр міністр Великобританії та прем'єрка Італії запевнили, що їхні уряди і надалі підтримуватимуть Україну.
- На території республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів.
Президент України Володимир Зеленський (праворуч) тисне руку президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (ліворуч) після їхнього звернення до ЗМІ після зустрічі в Офісі президента в Києві, Україна, 25 жовтня 2022 року. Source: EPA / SERGEY DOLZHENKO/EPA/AAP Image
Published 26 October 2022 at 9:55am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав в Україну вперше з початку повномасштабної війни.
Published 26 October 2022 at 9:55am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Share