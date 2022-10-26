SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 26/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Дипломатія України та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) тисне руку президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (ліворуч) після їхнього звернення до ЗМІ після зустрічі в Офісі президента в Києві, Україна, 25 жовтня 2022 року. Source: EPA / SERGEY DOLZHENKO/EPA/AAP Image

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Published 26 October 2022 at 9:55am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав в Україну вперше з початку повномасштабної війни.

Published 26 October 2022 at 9:55am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарно та за допомогою зброї так довго, наскільки це буде потрібно.
  • Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не дозволить паралізувати Україну.
  • Новообраний прем'єр міністр Великобританії та прем'єрка Італії запевнили, що їхні уряди і надалі підтримуватимуть Україну.
  • На території республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів.
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