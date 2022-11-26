Україна сьогодні - 26/11/2022

Україна готується до можливої наступної масованої російської ракетної атаки. Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, практика показала, що агресорові потрібно 7-10 днів для підготовки масованих ракетних ударів.

Президент Володимир Зеленський готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму, та одночасно закликає не втрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times

Після масованої атаки росії 23 листопада енергетикам вдалося відновити забезпечення понад п'ятдесяти відсотків потреб споживання в країні.Переважно йдеться про критичну інфраструктуру, побутові споживачі поки очікують підключенняю