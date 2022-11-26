Україна сьогодні - 26/11/2022

- Україна готується до можливої наступної масованої російської ракетної атаки. Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, практика показала, що агресорові потрібно 7-10 днів для підготовки масованих ракетних ударів.
- Президент Володимир Зеленський готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму, та одночасно закликає не втрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times
- Після масованої атаки росії 23 листопада енергетикам вдалося відновити забезпечення понад п'ятдесяти відсотків потреб споживання в країні.Переважно йдеться про критичну інфраструктуру, побутові споживачі поки очікують підключенняю
- Російські армійці знову завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля лікарні.
Українські військові готуються обстріляти позиції РФ на передовій поблизу Бахмута Донецької області, Україна, четвер, 24 листопада 2022 р. Source: AP / Libkos/AP/AAP Image
Published 26 November 2022 at 9:45am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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А у зверненні до Ради Безпеки ООН глава української держави запросив експертів ООН відвідати об'єкти критичної інфраструктури України, щоб вони оцінили та задокументували факти ударів по інфраструктурі, яка підтримує життя мільйонів людей. Українці витримали 9 місяців повномасштабної війни, Росія так і не знайшла способу нас зламати.
Published 26 November 2022 at 9:45am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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