Україна сьогодні - 27/10/2022

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На цьому фото, наданому Силами оборони Австралії, два захищені транспортні засоби Bushmaster, які прямують до України, очікують завантаження на літак C-17A Credit: LACW Emma Schwenke/AP/AAP Image
Published 27 October 2022 at 4:29pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Ще 30 захищених автомобілів Bushmaster до України
Published 27 October 2022 at 4:29pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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