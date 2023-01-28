Україна сьогодні - 28/01/2023

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з представниками угорських медіа назвав Україну "нічийною землею", порівнявши з Афганістаном. Через заяву Орбана міністерство викликало посла Угорщини в Києві.

Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2, - повідомила міністр оборони Аніта Ананд. А Польща готова передати Україні, крім 14 танків Leopard, також 60 танків PT-91, повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Франція розпочне передачу легких танків AMX 10-RC Україні в лютому.