Україна сьогодні - 28/01/2023

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан Source: EPA

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У 338 день повномасштабного російського вторгнення Україна разом зі всім світом вшанувала пам’ять мільйонів жертв Голокосту.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з представниками угорських медіа назвав Україну "нічийною землею", порівнявши з Афганістаном. Через заяву Орбана міністерство викликало посла Угорщини в Києві.
  • Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2, - повідомила міністр оборони Аніта Ананд. А Польща готова передати Україні, крім 14 танків Leopard, також 60 танків PT-91, повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Франція розпочне передачу легких танків AMX 10-RC Україні в лютому.
  • У Пентагоні підтвердили, що планують передати Україні сучасну модифікацію танків Abrams M1A2, а не A1, запаси яких є в американських військових.
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