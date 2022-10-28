Україна сьогодні - 28/10/2022

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Bushmaster

Bushmaster на виставці під час сторіччя військової авіації Credit: Wikipedia

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Published 28 October 2022 at 11:20am
By Maria Halashchuk
Presented by Maria Halashchuk
Source: SBS

Австралія дарує Україні ще 30 броньованих машин Bushmaster і відправляє до Великої Британії тренерів для оборони.

Published 28 October 2022 at 11:20am
By Maria Halashchuk
Presented by Maria Halashchuk
Source: SBS
  • Оперативний звіт про успіхи ЗСУ на фронті
  • Українська компанія завершила розробку безпілотного літального апарату, який можна застосовувати у бойових діях.
  • Українці добровільно зменшили споживання електроенергії на 5-10% - Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус
  • ЮНЕСКО планує запустити платформу для відстеження завданої росіянами шкоди в режимі реального часу.
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