Україна сьогодні - 28/10/2022

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Bushmaster на виставці під час сторіччя військової авіації Credit: Wikipedia
Published 28 October 2022 at 11:20am
By Maria Halashchuk
Presented by Maria Halashchuk
Source: SBS
Австралія дарує Україні ще 30 броньованих машин Bushmaster і відправляє до Великої Британії тренерів для оборони.
Published 28 October 2022 at 11:20am
By Maria Halashchuk
Presented by Maria Halashchuk
Source: SBS
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