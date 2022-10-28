Україна сьогодні - 28/10/2022

Оперативний звіт про успіхи ЗСУ на фронті

Українська компанія завершила розробку безпілотного літального апарату, який можна застосовувати у бойових діях.

Українці добровільно зменшили споживання електроенергії на 5-10% - Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус