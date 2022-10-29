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Україна сьогодні - 29/10/2022

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Планові відключення електроенергії через війну в українській Одесі

ОДЕСА, УКРАЇНА – 25 ЖОВТНЯ. Люди сидять при свічках під час запланованих відключень електроенергії через російсько-українську війну в Одесі, Україна, 25 жовтня 2022 року. Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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Published 29 October 2022 at 11:33am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

Росія практично вичерпала запаси високоточних ракет, але у неї все ще є запаси радянських ракет.

Published 29 October 2022 at 11:33am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
  • Київ отримав ППО для захисту енергетичних об'єктів.
  • Продовжуються обстріли в запорізькій області, в м. Миколаїв проте спостерігаються успіхи на луганщині.
  • Виявлено агентів та корегувальників вогню в лавах української православної церкви московського патріархату.
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