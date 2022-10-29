Україна сьогодні - 29/10/2022

- Київ отримав ППО для захисту енергетичних об'єктів.
- Продовжуються обстріли в запорізькій області, в м. Миколаїв проте спостерігаються успіхи на луганщині.
- Виявлено агентів та корегувальників вогню в лавах української православної церкви московського патріархату.
ОДЕСА, УКРАЇНА – 25 ЖОВТНЯ. Люди сидять при свічках під час запланованих відключень електроенергії через російсько-українську війну в Одесі, Україна, 25 жовтня 2022 року. Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images
Published 29 October 2022 at 11:33am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Росія практично вичерпала запаси високоточних ракет, але у неї все ще є запаси радянських ракет.
Published 29 October 2022 at 11:33am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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