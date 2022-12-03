Україна сьогодні - 3/12/2022

Низка українських дипломатичних установ отримала нові погрози після вибуху посилки в посольстві Іспанії. Тепер до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

Президент США Джо Байден на спільній прес конференції з президентом Франції дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, якщо той справді хоче покласти край війні в Україні.

Своєю чергою у Москві заявили про неготовність прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які озвучив президент США Джо Байден, – а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Про це сказав речник Кремля Пєсков.