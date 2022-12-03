Україна сьогодні - 3/12/2022

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SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

На роздатковому фото, оприлюдненому прес-службою ДСНС України, українські рятувальники працюють на місці пошкодженого після обстрілу житлового будинку в місті Запоріжжя, південний схід України Credit: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/EPA/AAP Image

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Published 3 December 2022 at 11:04am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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Ще 50 захисників України повернулися додому з російського полону. Серед них 14 захисників Маріуполя, в тому числі 8 з «Азовсталі». Також звільнено з полону поранених у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках та бійців, які утримувалися в Оленівці. Більшість із звільнених мають поранення та травми, у деяких ампутовані кінцівки. Наймолодшому зі звільнених – 19 років, найстаршому – 59.

Published 3 December 2022 at 11:04am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
  • Низка українських дипломатичних установ отримала нові погрози після вибуху посилки в посольстві Іспанії. Тепер до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.
  • Президент США Джо Байден на спільній прес конференції з президентом Франції дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, якщо той справді хоче покласти край війні в Україні.
    Своєю чергою у Москві заявили про неготовність прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які озвучив президент США Джо Байден, – а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Про це сказав речник Кремля Пєсков.
  • Київ може залишитися без опалення до весни, якщо Росія вразить певні об’єкти критичної інфраструктури, роботу яких неможливо буде відновити протягом доби. Про це сказав міський голова столиці Віталій Кличко.
  • Служба безпеки України провела обшуки на об’єктах УПЦ Московського патріархату у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях. Заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
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