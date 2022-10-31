Україна сьогодні - 31/10/2022

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На роздатковому фото зображено вечірнє відеозвернення Президента України Володимира Зеленського Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy/AAP Image
Published 31 October 2022 at 2:01pm
By Viktoriia Berezka
Presented by Viktoriia Berezka
Source: SBS
Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду «Oxi Courage Award»
Published 31 October 2022 at 2:01pm
By Viktoriia Berezka
Presented by Viktoriia Berezka
Source: SBS
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