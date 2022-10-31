Україна сьогодні - 31/10/2022

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. прокоментував зміну позиції президента ФРН

Cтартував проєкт «Наукою вишиваємо Україну», одним з кураторів якого є асоційований член Ради Товариства молодих вчених ОНМедУ

Територія між Сватовим та Кремінню знаходиться під контролем ЗСУ