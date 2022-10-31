Україна сьогодні - 31/10/2022

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Вечірнє звернення Зеленського

На роздатковому фото зображено вечірнє відеозвернення Президента України Володимира Зеленського Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy/AAP Image

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Published 31 October 2022 at 2:01pm
By Viktoriia Berezka
Presented by Viktoriia Berezka
Source: SBS

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду «Oxi Courage Award»

Published 31 October 2022 at 2:01pm
By Viktoriia Berezka
Presented by Viktoriia Berezka
Source: SBS
  • Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. прокоментував зміну позиції президента ФРН
  • Cтартував проєкт «Наукою вишиваємо Україну», одним з кураторів якого є асоційований член Ради Товариства молодих вчених ОНМедУ
  • Територія між Сватовим та Кремінню знаходиться під контролем ЗСУ
  • Звіт про ситуацію в Енергодарі та на херсонщині
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