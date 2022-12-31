Україна сьогодні - 31/12/2022

Члени ООН мають розглянути створення трибуналу щодо воєнних злочинів рф. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав до судових переслідувань воєнних злочинів, повідомляє DW.

Росія умисно вчиняє воєнні злочини в Україні, бо хоче окупувати країну та зламати спротив цивільного населення через біль, - вважає правозахисниця, представниця української громадської організації "Центр громадянських свобод", лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчукю.

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 5 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Такі дані Генерального штабу ЗСУ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 105 250 своїх військових. Українські військові кожен день відбивають до 20 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Вночі проти 30 грудня російські окупанта атакували Київ іранськими дронами Shahed. У повітряному просторі столиці було зафіксовано п’ять ворожих безпілотників. Сили ППО їх збили. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.