Україна сьогодні - 31/12/2022

- Члени ООН мають розглянути створення трибуналу щодо воєнних злочинів рф. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав до судових переслідувань воєнних злочинів, повідомляє DW.
- Росія умисно вчиняє воєнні злочини в Україні, бо хоче окупувати країну та зламати спротив цивільного населення через біль, - вважає правозахисниця, представниця української громадської організації "Центр громадянських свобод", лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчукю.
- Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 5 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Такі дані Генерального штабу ЗСУ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 105 250 своїх військових. Українські військові кожен день відбивають до 20 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку.
- Вночі проти 30 грудня російські окупанта атакували Київ іранськими дронами Shahed. У повітряному просторі столиці було зафіксовано п’ять ворожих безпілотників. Сили ППО їх збили. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
- Нагадаю, 10 областей України вранці 29 грудня було уражено ракетними російськими атаками. Пошкоджено 28 об'єктів — близько 20 приватних будинків і об’єкти критичної інфраструктури.
Пожежники гасять пожежу в будівлі після бомбардування міста Чугуїв на сході України. Source: AFP, Getty / Getty / ARIS MESSINIS/AFP
Published 31 December 2022 at 11:13am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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Ключові партнери України, зокрема Сполучені Штати, підтримують українську формулу миру. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна має ставати сильнішою, продовжувати деокуповувати всі свої території та повертати мир, проте на власних умовах. І ці умови для припинення війни чітко озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Великої двадцятки на індонезійському Балі. У листопаді 2022-го Президент Зеленський озвучив лідерам країн "Великої двадцятки” (G20) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни. Але, щоб досягти миру Україні спочатку треба встояти перед окупантом і визволити окуповані Роєю землі, для цього потрібна зброя - нагадує Андрій Єрмак. В цьому українці покладаються на своїх партнерів.
Published 31 December 2022 at 11:13am
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
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