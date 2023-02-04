- Одне з ключових питань саміту – перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Один з головних результатів саміту - згода Брюсселя надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата, що пришвидшить переговори про вступ. Раніше ЄС наполягав, що оцінка, яка буде надана Україні, з’явиться лише восени.
- Тим часом українці готуються нової масштабної спроби російської армії захопити більше територій України. Новий масований наступ на Україну російські війська можуть почати 24-го лютого.
- Відстежувати порушення санкцій на ринку мистецтва та запобігати незаконній торгівлі культурними памятками та предметами старовини, що були викрадені окупантами в Україні під час війни будуть міністерство культури спільно із національними агентством з питань запобігання корупції.
Україна сьогодні - 4/02/2023
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) and European Commission President Ursula von der Leyen (L) shake hands after a joint press conference following their meeting in Kyiv, Ukraine, 02 February 2023. Source: EPA / SERGEY DOLZHENKO/EPA/AAP Image
У 345 день ровно масштабного російського вторгнення у столиці України відбувся саміт Україна-ЄС. Попри загрози атак - по всій країні двічі за день оголошувалися кількагодинні повітряні тривоги через зліт російської авіації на території Білорусі поблизу українського державного кордону.
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