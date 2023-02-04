Україна сьогодні - 4/02/2023

Одне з ключових питань саміту – перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Один з головних результатів саміту - згода Брюсселя надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата, що пришвидшить переговори про вступ. Раніше ЄС наполягав, що оцінка, яка буде надана Україні, з’явиться лише восени.