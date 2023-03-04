- Довгоочікувана ротація експертів місії МАГАТЕ нарешті відбулася на Запорізькій АЕС. Попередні кілька спроб змінити міжнародних спостерігачів на атомній станції блокувала російська сторона.
- У Бородянці на Київщині виявили тіла ще трьох вбитих під час російської окупації. Загиблих поховали рік тому місцеві жителі, тепер їх ексгумують.
- За даними поліції Київщини, з дня деокупації області виявила 1 373 цивільних громадян, які загинули внаслідок вторгнення РФ в Україну.
- Українські аграрії подали близько півтисячі заявок на розмінування полів. Про це у коментарі Суспільному повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Україна сьогодні - 4/03/2023
ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА – 2 БЕРЕЗНЯ: рятувальники використовують спеціальне обладнання для пошуку людей, які опинилися під завалами житлового будинку, який постраждав від ракетного удару 2 березня 2023 року в Запоріжжі, Україна. Запоріжжя, як і інші прифронтові міста України, через близькість лінії фронту регулярно зазнавали обстрілів з боку російських військ з початку повномасштабного вторгнення. За останні пів року в місті активізувалися ракетні обстріли житлових будинків та об'єктів інфраструктури. (Фото Олени Тіти/Global Images Ukraine через Getty Images) Credit: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty
373 дні триває повномасштабне російське вторгнення в Україну. А розтягнутися може на щонайменше один рік. Про це заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel. За його словами, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою.
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