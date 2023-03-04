Україна сьогодні - 4/03/2023

ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА – 2 БЕРЕЗНЯ: рятувальники використовують спеціальне обладнання для пошуку людей, які опинилися під завалами житлового будинку, який постраждав від ракетного удару 2 березня 2023 року в Запоріжжі, Україна. Запоріжжя, як і інші прифронтові міста України, через близькість лінії фронту регулярно зазнавали обстрілів з боку російських військ з початку повномасштабного вторгнення. За останні пів року в місті активізувалися ракетні обстріли житлових будинків та об'єктів інфраструктури. (Фото Олени Тіти/Global Images Ukraine через Getty Images) Credit: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty