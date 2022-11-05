Україна сьогодні - 5/11/2022

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Київ, Україна без світла - 25 жовтня 2022

Київ, Україна без світла - 25 жовтня 2022 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA

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Published 5 November 2022 at 1:14pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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254 дні Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Лінія фронту, де тривають бої, наразі перевищує тисячу триста кілометрів. ЗСУ просуваються вперед, витясняючт і знищуючи окупантів. а минулу добу добу ліквідовано 840 вояків, а сумарні втрати російського війська від 24 лютого сягають 75 тисяч.

Published 5 November 2022 at 1:14pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
  • Як повідомляли американські медіа (CNN та Вашингтон пост), Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники
  • МАГАТЕ здійснила чергову ротацію свої представників на Запорізькій атомній електростанції. Нова група з чотирьох експертів агентства прибула 3 листопада, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
  • Прискіплива увага до Херсону - єдиного обласного центру україни, який могли окупувати російські війська - прикута вже кілька місяців поспіль. вся україна чекає на визволення міста.
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