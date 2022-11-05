Україна сьогодні - 5/11/2022

Як повідомляли американські медіа (CNN та Вашингтон пост), Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники

МАГАТЕ здійснила чергову ротацію свої представників на Запорізькій атомній електростанції. Нова група з чотирьох експертів агентства прибула 3 листопада, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі