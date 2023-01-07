Україна сьогодні -7/01/2023

Поки що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній здійснить в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври лише різдвяну літургію. Про це повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).



СБУ продовжує слідство щодо діяльності УПЦ МП в Україні. Нині під час чергового рейду по церквах МП спецслужба знову виявила символіку РФ, майно окупантів та агітки державного зрадника Медведчука. Зокрема, такі знахідки виявлені у єпархіях УПЦ МП Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Рівненської областей.

