Україна сьогодні -7/01/2023

- Поки що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній здійснить в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври лише різдвяну літургію. Про це повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).
- СБУ продовжує слідство щодо діяльності УПЦ МП в Україні. Нині під час чергового рейду по церквах МП спецслужба знову виявила символіку РФ, майно окупантів та агітки державного зрадника Медведчука. Зокрема, такі знахідки виявлені у єпархіях УПЦ МП Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Рівненської областей.
- Незабаром відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн , повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, під час зустрічі буде оголошено важливі рішення щодо оборонної підтримки України з боку міжнародних партнерів.
Published 7 January 2023 at 2:08pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Різдво Христове святкує частина українців 7 січня. Дехто вже перейшов до святкування 25 грудня, хтось і раніше дотримувався саме дати 25 грудня, а ще частина перебуває у стані поступового переходу. Так чи інакше, але нинішнього року 7 січня є справжнім святом для всього українства навіть поза межами країни. Вперше за довгі роки у Києво-Печерській Лаврі отримала змогу звучати під час богослужіння українська мова, а Православна церква України - провести богослужіння.
Published 7 January 2023 at 2:08pm
By Liudmyla Pavlenko.
Presented by Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Share