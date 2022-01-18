Україна сьогодні - 18-01-2022

Українцям потрібно готуватися до фінального наступу Росії. Про це заявив Секретар Ради Нацбезпеки та Оборони України Олексій Данилов в інтерв’ю Суспільному. Протягом минулої доби росія завдала 2-ва ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Залишається високою загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України-про це повідомляє Генштаб ЗСУ. У Чорному морі росія збільшила своє корабельне угруповання. Там зараз перебуває 6 ракетоносіїв. Повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.





На південному напрямку російська армія посилила інтенсивність обстрілів на Херсонському та Запорізькому напрямках. На Херсонщині за минулу добу російські армійці відкривали вогонь понад 100 разів. Своїми діями окупанти намагаються тримати напругу, відволікаючи сили оборони, а також сіяти страх і паніку серед мирного населення, - говорить керівник об'єднаного прес центру сил оборони таврійського напрямку Євгеній Єрін.





У білорусі наразі налічується вже близько 11 тисяч російських солдатів. При цьому збільшення угруповань російських та білоруських військ у безпосередній близькості до українського кордону не зафіксовано. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Російське командування проводить ротацію техніки та особового складу у Білорусі.





Аґентами «ФСБ у рясах» зацікавилися за Заході. New York Times опублікувала цікаві деталі про підривну діяльність священика Андрія Павленка УПЦ МП з Сєвєродонецька. Це його затримало СБУ за підозрою у співпраці з окупантами. Виявилось, що він не лише був коригувальником, допомагаючи росіянам обстрілювати місто, а ще давав вказівки ліквідувати своїх «конкурентів» – радив, кого зі священиків ПЦУ треба вбити. За даними СБУ, спецслужба розслідує понад 50 кримінальних справ стосовно 54 священиків УПЦ (МП), а суди винесли вже 3 обвинувальні вироки.





Росія ініціювала засідання Радбезу ООН, яке відбулося у Нью-Йорку, через начебто «утиски єдиної канонічної православної церкви» в Україні. Водночас в УПЦ МП, долею якої й переймається Росія, повідомили, що не звертались з проханням про це до Росії, - ЦИТУЮ повідомлення УПЦ, - «яка вчинила віроломний збройний напад на країну». Також в УПЦ МП заявили, що не уповноважували нікого з РПЦ виступати від їхнього імені в ООН.





Чинний голова ОБСЄ, Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі має намір продовжити мандат призначеного за Польського головування спеціального представника - координатора проєктів в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з Османі пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.









Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba has called on the European Parliament to support the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine by passing a relevant resolution this week. “I call on members of the European Parliament to support the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine by passing a relevant resolution this week. No impunity for Russia’s political and military leadership. They must be held accountable,” Kuleba wrote on Twitter. As reported, Ukraine took the initiative to create an international special tribunal to prosecute the leadership of Russia for committing the crime of aggression against Ukraine. Credit: Ukrinform Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав партнерів підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України для притягнення до відповідальності російського керівництва і всіх злочинців, а також приєднання до цього процесу країн світу, зокрема ЄС. Про це він заявив під час онлайн-виступу на відкритті дискусійної програми проекту Ukraine is You у Давосі. «Жодна перемога не є повною без відновлення справедливості. Це означає, що винні мають бути покарані, а збитки, яких вони завдали, мають бути відшкодовані. Повторенню злочину необхідно запобігти», – заявив український чиновник.





Навіщо Росія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України, якщо така тактика не працює - не спонукає українців капітулювати, як сподівався агресор? Противник не досягає мети своїх дій, але не залишає надію, що він врешті-решт потрапить у якесь таке місце, внаслідок чого різко все зупиниться", - пояснив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Також він зазначив, що система української ППО не зіткнеться із виснаженням через обстріл росіян, оскільки союзники продовжать постачати Україну зенітними ракетами. Аналітик пояснив, що російська авіація на сьогодні не здатна вжити нових заходів, наприклад, завдавати ударів, залітаючи на територію України.





Остання масова ракетна атака мала деструктивні наслідки для енергосистеми та призвела до значних пошкоджень об’єктів генерації. На цьому під час засідання уряду 17 січня наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ. «Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія», – зауважив пан Шмигаль.



Russia’s latest massive missile attack on Ukraine had destructive effects on the country’s power system and resulted in significant damage to generation facilities. Prime Minister Denys Shmyhal said this at a government meeting on January 17, Ukrinform reports. "The latest massive attack had destructive effects on the Ukrainian energy sector. Generation facilities were damaged: one unit of a thermal power plant in the East and eight units of thermal power plants in the West of our country. Three main substations and one overhead line were damaged," the Prime Minister noted. Credit: Ukrinform. Команда МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі прибула на майданчик Південноукраїнської АЕС. Нагадаю, МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни.. Про це очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Твіттер. генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії сьогодні прибуде в Україну і відвідає атомні електростанції, аби та розмістити експертів МАГАТЕ. Зазначається, що експерти з питань ядерної безпеки стежитимуть за ситуацією на Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій АЕС, а також на майданчику зупиненої Чорнобильської атомної електростанції. Міжнародні фахівці оцінюватимуть стан обладнання станцій і надаватимуть технічну підтримку та рекомендації, а також повідомлятимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ.





«Зерновий коридор» з українських портів наразі працює не на повну силу. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський .За кораблі із зерном, які змушені стояти у Босфорі по кілька тижнів, доводиться сплачувати від 20 тисяч доларів на добу, при цьому кошти покладаються на українських аграріїв.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента Володимира Зеленського.



