Україна сьогодні - 8/11/2022

Говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані ними українські землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території. Цю позицію української влади вкотре підтвердила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera. Вона виключила будь-які територіальні поступки, про які говорять деякі західні політики, про "мир" в обмін на Донбас і Крим. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити Україну як державу. Для нас це питання життя чи смерті", - наголосила Ірина Верещук.





Російські війська минулої доби обстріляли ракетами, залповим вогнем та з авіації 30 міст і сіл на Донбасі, у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Росія веде наступальні дії на Донеччині. Сили оборони України відбивають атаки. Так. упродовж минулої доби, українська авіація уразила 20 районів зосередження особового складу окупантів, їхнього озброєння та військової техніки, а також 2-ві позиції засобів ППО. Також збито 5 російських безпілотників. Українські ракетні війська та артилерія знищили 2-ва російські пункти управління, 8 районів зосередження живої сили окупантів, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти-повідомив речник Генштабу Олександр Штупун.





Станом на 257 день війни російська армія втратила в Україні 76 з половиною тисяч своїх бійців. Втрачені людські ресурси окупанти намагаються замістити новомобілізованими, адже ситуація із регулярними навченими військами в росії складна - розповідає Сергій Череватий.





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Міністерство оборони України підтвердило, що росіяни за весь час повномасштабного вторгнення не змогли знищити жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS. Раніше про це заявляли і в Пентагоні. Наразі на озброєнні української армії перебувають понад 20 систем HIMARS. Ще 18 США виготовлять у найближчі роки та передадуть Україні. Крім HIMARS, українські військові мають схожі системи M270 та MARS II. Нагадаю, саме постачання західними партнерами установок HIMARS та їханалогів Збройним силам України остаточно переломило ситуацію на фронті на користь Сил української оборони. Наразі ЗСУ вже визволили від російської окупації 37% захоплених з 2014 року росією територій.





У багатьох звільнених від окупації районах ситуація залишається небезпечною для цивільних. В тому числі й через те, що росіяни здійснили масштабні мінування. Так, на повне розмінування Луганської області знадобиться щонайменше 10 років. Повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.











Близько 25 тисяч російських військових перебувають на правобережжі Херсонщини. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. При цьому у самому Херсоні наразі немає ні російського військового керівництва, ні окупаційних адміністрацій.











Тимчасово окупований Херсон залишили майже 80 відсотків жителів. У Херсонській територіальній громаді до повномасштабного вторгнення Росії в Україну було близько 320 тисяч жителів. Зараз, за поверхневими оцінками, 60-70 тисяч жителів у місті. Розповідає заступник Херсонського міського голови Роман Головня. Гуманітарна ситуація у Херсоні вкрай складна.











В Бериславі Херсонської області російські окупанти вимагають від місцевих жителів примусової евакуації до 10 листопада - шантажують населення техногенною катастрофою і звинувачують Сили оборони України нібито у плануванні руйнування дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Також повідомляється, що в Чорному морі росія тримає 3 кораблі, але серед них наразі немає жодного ракетоносія.











Водночас росія концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Українські військові готуються відповідати на атаки. Раніше журналісти CNN з посиланням на офіційних представників однієї із західних країн повідомили, що Іран найближчим часом планує відправити росії не лише нову партію ударних безпілотників,а й балістичні ракети малої дальності класу земля-земля. Купівля росією зброї не змінить ситуації на фронті та свідчить про нікчемність російського військово-промислового комплексу. Таку думку висловив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.





А от цивільним українцям російським армійцям вдається завдавати шкоди. Зокрема, через масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру. Тривають як планові, так і аварійні відключення електроенергії сьогодні практично у всіх областях. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово, повідомив Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Дмитро Сахарук також розповів, що в разі нових російських обстрілів не можна виключати повного вимкнення електромережі в Києві. Йдеться про повний блекаут. В залежності від ситуації відновлення електрики може зайняти як і годину, так і більше, що під час морозів може призвести й до евакуації. Говорить Дмитро Сахарук.





Раніше мер Києва Віталій Кличко також говорив про те, що місто внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку та заявив, тому прораховуються всі сценарії реагування. У разі повної відмови електромережі в Києві – столична влада буде змушена евакуювати населення. Для цього розроблено план - система готова до такого кроку, але це не означає, що влада зараз готується проводити евакуацію.





Водночас в Києві хочуть попри війну святкувати Різдво і Новий 2023 рік, однак в «обмеженому форматі». Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, традиційних масових святкувань не влаштовуватимуть, але «атмофсера Нового року має бути». Яким буде формат святкувань, міська влада зможе сказати ближче до 31 грудня. Щодо новорічної ялинки розглядають питання, щоб вона все ж була, – сказав Кличко. Утім, під час планування святкування враховуватимуть насамперед питання безпеки.





Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення Президента Володимира Зеленського за підсумками ще одного дня війни...





In the afternoon on Monday 7 November 2022, the Russian army struck Marhanets community in Dnipropetrovsk region. Credit: Ukrinform Більше новин: sbs.com.su/ukrainian









