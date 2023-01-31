Україна сьогодні - 31-01-2023

The newly elected president of the Czech Republic, Petr Pavel, stated the importance of continuing to support Ukraine. The statement came on the air of CNN Prima News on Sunday, Ukrinform reports. The president-elect says the war is raging in Ukraine, that is, near the Czech border, but NATO, of which the Czech Republic is a member, guarantees the country’s security, so the nation’s course is correct. Credit: CNN/Ukrinform Путін готовий затягнути війну ще на шість місяців,-прогнозують анатілити американського Інституту Вивчення Війни. «Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій, швидше за все, у Луганській області з метою повернути собі ініціативу. Затримки з наданням Україні необхідної військової допомоги Заходом, в тому числі танків, обмежила можливості Сил Оборони України здійснювати масштабні контр наступальні операції", - йдеться у звіті Інституту Вивчення Війни. Новий великий наступ російських військ не виключається, зокрема, у Луганській області. Розповідає очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.





Військово-політичний оглядач Євген Дикий вважає, що у планах російського воєнного командування можливі одночасні удари повз Харків на Полтавщину та з-під Запоріжжя по степах з метою відтіснити українську армію на правобережжя Дніпра. Наразі Росія не має сил для втілення такого плану, хоч уже мобілізував 350 тисяч вояків. Тому найближчим часом продовжаться інтенсивні російські атаки на Донбасі.





Про ситуацію на північному кордоні України з Росією розповідає командувач ОК Північ, генерал Віктор Ніколюк.





Україна найближчим часом має отримати бронетехніку, яку їй надають союзники. Польща через кілька тижнів передасть танки «Леопард». Потім очікується постачання танків «Челендж», виробництва Великої Британії. Згодом Іспанія, Фінляндія та інші країни доєднаються до військової допомоги Україні. Коментар військового експерта Дмитра Снєгірьова.





Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для сучасних винищувачів, - повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат . За його словами, на нових аеродромах могли б розмістити американські винищувачі F-16, які нині найбільше розглядають для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність. Один такий літак може завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї а також стати частиною ППО, захищаючи небо України від російських повітряних атак.





Які літаки готові передати Україні союзники і в якій кількості - можна буде говорити тільки після наступного засідання групи «рамштайн», що має відбутися в середині лютого. На сьогодні, у світі є сотні літаків, які не використовуються, які виводять з експлуатації і які є законсервовані, - розповідає експерт з авіації Богдан Долінце. За його словами, маючи літаки F 16, F-35, в України не виникало би проблеми з їх ремонтом та запчастинами. Але підготовка пілотів для західних літаків займе щонайменше півроку.





Німеччина могла би передати Україні підводний човен. Це б допомогло українцям вигнати російський флот з Чорного моря. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ та екс-посол в Німеччині Андрій Мельник. Але наскільки реальною є така ідея?.. В інтерв'ю Суспільному мовленню Андрій Мельник зазначив, що робота з західними партнерами щодо додаткової військово допомоги не припиняється.





Додамо, що колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю виданню Insider заявив, що Україна не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія утримує під своїм контролем Крим.





Росія уникає виконання своїх зобов’язань з інспекційного контролю в межах "зернової угоди", що призводить до зменшення прохідності кораблів в межах встановленого морського коридору. Про це повідомив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, різке зменшення прохідності кораблів в рамках зернового коридору зумовлене винятково одним фактором — небажання російських представників працювати у спільній інспекції. Чиновник нагадав, що чинна зернова угода добігає кінця вже у березні цього року.





Український поет, перекладач, сценарист, літературний критик Дмитро Павличко, який помер 29-го січня є одним з один із авторів Декларації про державний суверенітет України, один із організаторів Народного Руху України, був першим очільником Товариства української мови імені Шевченка. А про внесок Дмитра Павличка в українську літературу та культуру розповідає завідувач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» Роман Веретельник.





А ще Дмитро Павличко - автор багатьох поезій, які стали пісенними хітами для багатьох поколінь українців. Серед них і «Два кольори» на музику композитора Олександра Білаша. Цю пісню виконували Дмитро Гнатюк, Василь Зінкевич, Квітка Цісик, Василь Сліпак. Пропонуємо фрагмент пісні у виконанні Квітки Цісик





Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення Президента Володимира Зеленського за підсумками 340 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.





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