SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 14/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ukraine’s Defense Forces have liberated 179 settlements on the right bank of the Dnieper with a total area of more than 4.5 thousand square kilometers over the past week..jpg

Ukraine’s Defence Forces have liberated 179 settlements on the right bank of the Dnieper with a total area of more than 4.5 thousand square kilometers over the past week. The relevant statement was made by the South Operational Command on Facebook, an Ukrinform correspondent reports. “On the right bank of the Dnieper, our forces have de-occupied 179 settlements with a total area of more than 4.5 thousand square kilometers over the past week. Stabilization measures, including demining efforts, are underway in the liberated settlements and areas of the Mykolaiv region and the Kherson region,” the report states. Credit: Ukrinform

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Published 14 November 2022 at 12:07pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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14/11/2022. Добірка новин для радіослухачів SBS Ukrainian із героїчної України. Війна, на жаль, не стихає... Українські слідчі вже задокументували понад 400 російських воєнних злочинів на звільненій від російських загарбників території Херсонщини. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні. "Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти", – зазначив пан Зеленський. Він також запевнив, що кожен російський воєнний злочинець неодмінно понесе відповідальність.

Published 14 November 2022 at 12:07pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Рівень російських атак на Донеччині не знижується, але Сили оборони України не дають прорвати оборону. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський:
"Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості та хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону"
З минулу добу обстрілів з території росії зазнали шість прикордонних громад Сумської області: загалом ворог випусти 264 міни, снаряди та ракети. Як передає Укрінформ, про це керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у
Фейсбуку
. «По прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 (!) міни, ракети та снаряди», написав він.

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За перший день збору коштів на український флот морських дронів було переказано понад 120 мільйонів гривень. Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у
Телеграмі
. “Понад 120 мільйонів гривень зібрали за вчорашній день на перший в світі флот морських дронів”, - написав він. Федоров додав, що першим підтримав збір волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав вже більше 29 мільйонів гривень.
Як повідомлялось, 11 листопада на фандрейзинговій платформі United24
розпочався збір коштів
на перший у світі український флот морських дронів.
При цьому на перший морський дрон
було зібрано кошти менш ніж за годину
- його назвали "Херсон".
Морський дрон — це унікальна українська розробка. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень. Наразі кошти збираються на 100 морських дронів українського виробництва.
A group of Russian soldiers have brutally raped a 12-year-old girl in the temporarily occupied territory of Luhansk region..jpg
A group of Russian soldiers have brutally raped a 12-year-old girl in the temporarily occupied territory of Luhansk region. This was mentioned in an intercepted call, recently made public by the Security Service of Ukraine. "While some invaders are fleeing Kherson, other Russians in the temporarily captured Luhansk region are showing their ‘heroism’ through more war crimes. This time, these beasts raped a 12-year-old girl. And in the captured Donetsk region, the Russians targeted a woman," the report reads. Credit: Ukrinform

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sbs.com.au/ukrainian

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