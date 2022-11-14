Україна сьогодні - 14/11/2022

Рівень російських атак на Донеччині не знижується, але Сили оборони України не дають прорвати оборону. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський:
"Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості та хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону"
З минулу добу обстрілів з території росії зазнали шість прикордонних громад Сумської області: загалом ворог випусти 264 міни, снаряди та ракети. Як передає Укрінформ, про це керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у . «По прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 (!) міни, ракети та снаряди», написав він.
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За перший день збору коштів на український флот морських дронів було переказано понад 120 мільйонів гривень. Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у . “Понад 120 мільйонів гривень зібрали за вчорашній день на перший в світі флот морських дронів”, - написав він. Федоров додав, що першим підтримав збір волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав вже більше 29 мільйонів гривень.
Як повідомлялось, 11 листопада на фандрейзинговій платформі United24 на перший у світі український флот морських дронів.
При цьому на перший морський дрон - його назвали "Херсон".
Морський дрон — це унікальна українська розробка. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень. Наразі кошти збираються на 100 морських дронів українського виробництва.
A group of Russian soldiers have brutally raped a 12-year-old girl in the temporarily occupied territory of Luhansk region. This was mentioned in an intercepted call, recently made public by the Security Service of Ukraine. "While some invaders are fleeing Kherson, other Russians in the temporarily captured Luhansk region are showing their ‘heroism’ through more war crimes. This time, these beasts raped a 12-year-old girl. And in the captured Donetsk region, the Russians targeted a woman," the report reads. Credit: Ukrinform
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