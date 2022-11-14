Україна сьогодні - 14/11/2022

Рівень російських атак на Донеччині не знижується, але Сили оборони України не дають прорвати оборону. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський:



"Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості та хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону"

З минулу добу обстрілів з території росії зазнали шість прикордонних громад Сумської області: загалом ворог випусти 264 міни, снаряди та ракети. Як передає Укрінформ, про це керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Фейсбуку . «По прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 (!) міни, ракети та снаряди», написав він.





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За перший день збору коштів на український флот морських дронів було переказано понад 120 мільйонів гривень. Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі . “Понад 120 мільйонів гривень зібрали за вчорашній день на перший в світі флот морських дронів”, - написав він. Федоров додав, що першим підтримав збір волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав вже більше 29 мільйонів гривень.



Як повідомлялось, 11 листопада на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.



При цьому на перший морський дрон було зібрано кошти менш ніж за годину - його назвали "Херсон".



Морський дрон — це унікальна українська розробка. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень. Наразі кошти збираються на 100 морських дронів українського виробництва.

