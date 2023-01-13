Україна сьогодні - 13-01-2023

Російські війська в Україні намагаються захопити шляхи постачання Збройних Сил України під Бахмутом та солевидобувне місто Соледар у ході тривалого наступу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Cил України. Станом на 13 січня у Соледарі тривають важкі бої. Ситуація залишається складною, однак її контролюють Збройні Сили України, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.





Глава Української держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії в умовах повномасштабної війни з Росією.



Латвія є прикладом незламної рішучості в допомозі Україні. Ви чудово розумієте сутність кремлівського режиму, масштабність загроз Росії», – наголосив Президент України

Зі свого боку Едвардс Смілтенс наголосив, що його держава продовжить усебічну підтримку України. Під час зустрічі було наголошено на важливості ролі Латвійської Республіки як адвоката європейської та євроатлантичної інтеграції України серед партнерів у ЄС і НАТО.



Окремо сторони обговорили питання притягнення до відповідальності всіх винних в агресії проти України, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також формування національних та міжнародних правових механізмів компенсації шкоди, завданої Україні внаслідок російської війни. Глава Української держави подякував Латвії за теплий прийом українців, які були змушені залишити батьківщину через російське вторгнення.





У Львові відкрили виставку фоторобіт на пам’ять про події повномасштабної війни «Чорна рілля ізорана». У Львівському історичному музеї представили 70 світлин фотохудожників з України, Польщі та Німеччини.



Серед фотографій роботи Дмитра Козацького з позивним «Орест», завдяки його фотографіям світ дізнався як відбувалася оборона Азовсталі.





Звернення Президента Володимира Зеленського «Обов’язково настане день, коли український прапор буде нарівні з усіма прапорами держав–членів Євросоюзу.»



