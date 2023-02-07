Україна сьогодні - 7-02-2023

Посольство України в Туреччині створило оперативний штаб, який збирає всю оперативну інформацію про постраждалих та зниклих внаслідок землетрусів. Вже надійшло понад 20 звернень про відсутність зв’язку із громадянами України. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар. Зараз дуже складно отримати достовірну інформацію з місць землетрусів, оскільки там триває масштабна пошуково-рятувальна операція і дуже поганий зв'язок. Отримати інформацію або подати заяву про зниклих можна, звернувшись на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98 або на гарячу лінію МЗС України: +380 44 238 15 88. На південному сході Туреччини та на території Сирії сталися кілька потужних землетрусів - один із них магнітудою 7,8. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що це був найпотужніший землетрус з 1939 року. Україна запропонувала Туреччині допомогу рятувальників, - Президент Володимир Зеленський висловив співчуття та підтримку постраждалим.





Тим часом Росія вже два тижні, як посилила тиск на сході України. Ситуація на Донецькому напрямку загострюється. За словами речниці Донецької військової адміністрації Тетяни Ігнатченко , фактично вся лінія фронту зараз знаходиться в активній фазі протистояння. Російська армія, не маючи змоги зробити українську оборону, намагається просуватися вперед, спрямовуючи вогонь і проти цивільних мешканців регіону. Під обстріли все частіше потрапляють міст у відносному тилу. Зростає кількість загиблих і поранених цивільних.





Російська ж армія втрачає все більше своїх бійців - лише за попередню добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів. Від 24 лютого Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 132 тисячі своїх бійців. Якщо партнери України продовжть підтримку ЗСУ озброєнням ця кількість продовжить зростати ще швидше. США днями оголосили про новий пакет американської військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійшла нова ракета наземного базування з радіусом дії до 150 км. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер на брифінгу у Вашингтоні. Саме ці боєприпаси дозволяють силам української оборони ЗСУ руйнувати систему постачання російської артилерії на передовій, - розповів військовий експерт Владислав Селезньов.





On 6 February during the day, Russians shelled three territorial hromadas [an administrative unit designating a town, village or several villages and their adjacent territories - ed.] in Sumy Oblast with 55 strikes recorded. Details: In the Seredyna-Buda hromada, 38 assault rifle and machine gun rounds were recorded. The Kransopil hromada was attacked from mortars 11 times. The Hlukhiv hromada was attacked from cannon artillery with 6 strikes recorded. There were no losses or destruction reported in any of the attacks. Credit: Ukrainska Pravda. Британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ пише, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ протягом наступних 10 днів. Метою нового російського наступу видання називає окупацію всього Донбасу. Видання також інформує, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.





Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до « максимальної ескалації » найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення .



Oleksii Danilov, the Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC), stated that Russia is beginning to "beg" for negotiations through intermediaries, yet Ukraine has set four simple conditions. Source: Danilov in an interview for Radio NV. "Putin is giving orders to fully besiege Luhansk and Donetsk Oblasts. There is no secret behind it. Moreover, they are now starting to realise that they are definitely not able to reach those goals of occupying our country that they had previously set for themselves. This is why today they are begging. They are involving a whole pool of intermediaries. At the moment they are conducting a huge work with separate groups in order to incline them towards negotiations. They are considering Brazil and whoever you can imagine as intermediaries. ‘Let us negotiate to somehow solve this issue.’ Credit: Ukrinform. З 1 вересня цього року Українська греко-католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Для тих парафій, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, можна буде отримати благословення від єпископа, на святкування за юліанським календарем на період до 2025 року, про це йдеться в рішенні Синоду. Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав каже, така релігійна реформа стосуватиметься всіх свят і вірянам потрібно бути готовим і звикнути до нового релігійного устрою.





Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення Президента Володимира Зеленського.





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