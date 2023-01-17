Україна сьогодні - 17-01-2023

Президент Володимир Зеленський обговорив з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі потребу збільшення уваги ОБСЄ до порушень прав людини на окупованих територіях України. Про це повідомляється на сайті президента . Глава держави привітав Північну Македонію з початком головування в ОБСЄ і відзначив важливість здійснення міністром у статусі чинного голови організації свого першого закордонного візиту саме до України.





За даними ГУР МО, президент Росії Путін встановив російському воєнному командуванню новий бажаний термін для повного захоплення Донбасу - до березня. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За словами пана Юсова, російський президент не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Його основною ціллю і надалі залишається знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави. Тим часом українське воєнне командування попереджає про зростання загрози ракетно-авіаційних ударів по території України. Події на передовій, ракетна загроза - ці питання були в центрі уваги чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розповів у своєму щоденному зверненні Володимир Зеленський.







Велика Британія передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.





"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України. Це означає, що вони можуть перейти до вигнання російських військ з української землі", - цитує главу оборонного відомства Британії видання The Guardian.







United Kingdom Secretary of State for Defence Ben Wallace has announced the most significant military aid package for Ukraine to accelerate its success in the war with Russia. The relevant statement was made by United Kingdom Secretary of State for Defence Ben Wallace in the House of Commons, an Ukrinform correspondent reports. “Today, I can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success.” - Mr Wallace said. Credit: Ukrinform. Чи має російська армія захист від унікальних британських бойових машин? Коментар колишнього співробітника розвідки експерта Олександра Зеленька.





Українська делегація представить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі свою «формулу миру». Це зробить 19-го січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. На порядку денному форму 17-го січня - дискусія на тему "Україна: що далі?", а також дискусії щодо другого року війни в Європі і захисту континенту, в яких братимуть участь президенти Польщі, Литви, Молдови, Фінляндії, Словаччини, Македонії, представники керівництва ЄС. Росію на форум не запросили через розв’язану війну в Україні. Екологічні проблеми, наслідки вимушеної міґрації, соціального розпаду, кіберзлочинності та економічних ворожих дій між основними торговими блоками-такими будуть головні теми Давоського саміту.





Постачання важкого озброєння Україні від західних країн найближчим часом збільшиться. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Handelsblatt. За його словами, "Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни"і « важливо, щоб країни-союзники НАТО надали Україні "зброю, необхідну для перемоги". Це прозвучало напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України Рамштайн у Німеччині . На зустрічі обговорять, яка саме зброя потрібна Україні, і як союзники можуть її надати.





В обласній клінічній лікарні імені Мечникова міста Дніпро перебуває 32-є поранених людей внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці. 9-ро людей у тяжкому стані в реанімації-повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко. Нагадаю, під час російських ракетних ударів по Дніпру 14-го січня, одна із ракет влучила у багатоповерхівку-обвалився цілий під’їзд. Рятувальники продовжують шукати людей і розбирати завали.







he number of people killed as a result of a Russian missile attack targeting an apartment high rise in Dnipro has increased to 40, including three children. Credit: Ukrinform Credit: Myak Україна розгорнула серійне виробництво 82-мм осколкових мін на потужностях країн-партнерів НАТО. Про це повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад. За її словами, до такого кроку за межами країни довелося вдатися через російську агресію. Яка спричинила безпекові ризики в Україні, як для інфраструктури, виробничих потужностей, так і працівників. Таким чином забезпечено виробничий цикл.





Україна пильно стежить за спільними льотно-тактичними навчаннями авіаційних підрозділів російської та білоруської армій. Вони стартували сьогодні 16 січня у Білорусі. Задіяні білоруські усі аеродроми та полігони. Росіяни та білоруси планують відпрацювати: ведення повітряної розвідки; спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону; авіаційну підтримку угруповань наземних військ; висадку повітряного десанту; доставку вантажів та евакуацію поранених. На аеродром у місті Лунинець на Півдні Білорусі поблизу з кордоном з Україною прибула велика кількість авіаційної техніки з Росії. Говорить речник повітряних сил Юрій Ігнат.







The USA acknowledges Ukraine's need to strike further beyond the front line and is considering the best options for the transfer of heavy combat vehicles, including tanks. "As for long-range missiles. We continue to hear interesting comments on them. I think not focusing on a specific one is helpful. There is a need to reach beyond the front line and, without going into details, I will say that we acknowledge this need in the current phase. And we should think about how to help Ukraine overcome this challenge. But I will not resolve in advance what kind of system it might be," Under Secretary of Defense for Policy Colin Kahl told journalists at the Media Center Ukraine–Ukrinform. Credit: Ukrinform. В енергосистемі України значний дефіцит генерації через наслідки російської атаки, низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Тож прогнозувати терміни відновлення енергопостачання поки що зарано, і терміни відновлюваних робіт. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, оператори систем розподілу змушені дотримуватися введених обмежень, щоб не погіршити стан усієї системи.





Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери росії. Документ оприлюднили на сайті глави держави. До списку, серед інших, потрапили генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу "Звезда" Борис Яновський, російський музичний критик Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько та колишня українська телеведуча Діана Панченко, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України. Персональні санкції проти цих осіб запроваджуються терміном на 10 років.





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