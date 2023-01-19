Україна сьогодні - 19-01-2023

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер, який раніше просував наратив про неможливість програшу росії у війні проти України та про неможливість членства України в НАТО, кардинально змінив свою позицію. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО. Він прямо заявив, що до війни був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", - сказав Кіссінджер.





На полях Всесвітнього економічного форуму відбулися дискусії про світову економіку, вплив російської агресії в Україні та відновлення України. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття. Польща і Литва пропонуватимуть Євросоюзу запровадити десятий пакет санкцій проти росії до річниці початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Щодо можливостей відбудови України, то вже зараз деякі західні інвестори готові вкладати свої гроші в українські проекти. Говорить віце прем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко





Говорять на Всесвітньому форумі у Давосі і про надання наступальної зброї Україні. Зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні щодо надання дозволу Німеччиною експортувати в Україну танки Leopard 2. Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю агенції Bloomberg заявив, що обговорює із союзниками можливе постачання західних танків в Україну. «Leopard 2»- основний бойовий танк Німеччини. Має ідентичну з американським танком Abrams гармату. Його броня витримує ураження боєприпасів радянського зразка. Прилади і цифрова система танка дозволяють вести точний вогонь на ходу бездоріжжям дальністю до 5-ти кілометрів. Шольц сказав, що головна проблема в тому, «щоб уникнути війни між Росією та Організацією Північноатлантичного договору". Вирішення цього питання на користь України очікують і на зустрічі групи “Рамштайн” 20-го січня. Чого очікувати Україні від 8 зустрічі у форматі Рамштайн? Коментар військового експерта Олександра Мусієнка.





Україна залишається під загрозою російських ракетних і авіаційних ударів по території України, зокрема, з акваторії Чорного моря. Там вже кілька днів поспіль фіксується присутність 6 кораблів-ракетоносіїв із загальним залпом 44 ракети. Немає сумнівів, що загарбники готуються до нових масованих атак. Про це сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.





За час повномасштабного вторгнення росія здійснила понад дві тисячі кібератак на Україниу. І хакерських атак з боку росії стає щоразу більше. Найбільше атакують органи місцевої та урядової влади. Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.





Росія не приймає план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський. Цей план презентований українськими чиновниками на багатьох міжнародних площадках. відомий, як План з 10 кроків, що включає безпекову складову, а також продуктову, економічну безпеку. План підтриманий багатьма країнами заходу. однак, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про це "не може бути й мови". Очільник російського дипломатичного відомства назвав ініціативи Зеленського безглуздими та сказав, що переговорів не може бути і тому, що президент України, за його словами, "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".





У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на слова Лаврова щодо неможливості переговорів на умовав формули миру, яку пропонує президент України Володимир Зеленський заявили, що така риторика російської сторони є свідченням того, що окупанти не зацікавлені у мирі. Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського.

