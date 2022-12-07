Україна сьогодні - 7/12/2022

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy as part of a working trip to the Kharkiv region visited a medical facility where wounded Ukrainian defenders are being treated and presented state awards to combat medics. That's according to the press service of the head of state. Credit: Ukrinform. Одразу після масованих ракетних ударів росії по Україні міністр оборони США Ллойд Остін зателефонував своєму українському колезі Олексію Резнікову. Говорили про подальше посилення нашої протиповітряної оборони. Про це, зокрема, йтиметься і на черговому засіданні групи Рамштайн, яка, за словами Олексія Резнікова , може зібратися у січні.





Запаси високоточного ракетного озброєння рф вже вичерпуються. Вони давно вже перетнули межу критичного мінімуму. Попри це, вочевидь, російське військове керівництво вирішило використати абсолютно усі наявні ракети. Заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов.





Уночі 6 грудня російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - пошкодили понад десяток приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. Також вночі російські армійці атакували ракетами Запоріжжя. Від початку жовтня росія не змінює своїх тактичних планів - використовує для ударів авіацію, кораблі та інші засоби. Пуски ракет здійснюються переважно з Каспію, а також з району Волгодонська. Про це розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, значна кількість знищених російських ракет демонструють серйозну підготовку українських сил ППО. Звісно ж, тут допомагають сучасні засоби повітряної оборони, надані партнерами - Gepard, IRIS-T, і NASAMS. Однак таких систем українській армії потрібно ще більше, адже основу української ППО досі складають ще радянські комплекси БУК М1 та С-300. Юрій Ігнат не виключає, що окупанти найближчим часом можуть повторити повітряні атаки.





Кампанію Кремля з нанесення по українській інфраструктурі масованих ракетних ударів здатні знівелювати вибухи на російських стратегічних аеродромах, - вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Нагадаю, вчорашній дещо невдалій російській ракетній атаці передували вибухи на російських аеродромах біля міст Енгельс та Рязань. А зранку 6 грудня у прикордонній з Україною Курській області Росії сталася пожежа на аеродромі. Тамтешня місцева влада повідомила, що внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.





За останню добу російські війська завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та мирних населених пунктах України. На Донеччині сили оборони відбили російські атаки на семи відрізках лінії фронту. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські армійці ведуть оборонні дії. У відповідь на російські атаки українські захисники вдарили по районах зосередження особового складу та озброєння окупантів. На Луганщині ЗСУ ведуть контрнаступ - просування Сил оборони відбувається на напрямку Сватове-Кремінна. Розповідає керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.





А в Донецькій області на Бахмутському напрямку російські окупанти фактично щодня обстрілюють міста і села ракетами із зенітних комплексів С-300. Ситуація там стабільно складна, - говорить начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.





Про ситуацію на південному фронті - речниця сил оборони командування Південь Наталія Гуменюк.





Ознак того, що російські окупанти виводять своїх військових та техніку з Запорізької атомної електростанції наразі немає. Повідомив виконувач обов’язків Держатомрегулювання Олег Кориков . За його словами, росіяни продовжують використовувати станцію як укриття для військової техніки та зброї. Окрім того, не припиняють тиск на український персонал, який все ще продовжує залишатися на станції.





Вісім українок увійшли до списку ста жінок, які впливали і надихали світ у 2022 році. У списку - перша леді Олена Зеленська, парамедик Юлія Паєвська, правозахисниця Олександра Матвійчук, захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук, математик Марина В'язовська, лікарка Ірина Кондратова, журналістка Христина Бердинських, волонтерка Яна Зінкевич. Видання пише, що цей список відображає роль жінок у центрі конфліктів по всьому світу у 2022 році — від демонстранток, які вимагають змін в Ірані, до жінок, які протистоять російській агресії в Україні. Видання розглядало кандидатів, які потрапили в заголовки або вплинули на важливі історії за останні 12 місяців, а також тих, хто може розповісти надихаючі історії, досяг чогось значного або вплинув на своє суспільство способами, які не обов'язково потраплять у новини.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 286 повномасштабного російського вторгнення в Україну.



