Україна сьогодні - 10-01-2023

Російські армійці ракетами С-300 9 січня обстріляли ринок у селищі Шевченкове на Харківщині. Є загиблі і поранені, серед яких 13 річна дівчинка, - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Напередодні, рф також завдала майже 80 ударів по Херсонщині. Мирні населені пункти області російські окупанти атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів, 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, - повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.





Українців попереджають про можливе збільшення найближчим часом кількості повітряних тривог. Причина - оголошені в білорусі спільно з росією льотно-тактичні навчання з 16-го січня по 1 лютого, в яких будуть задіяні всі білоруські аеродроми. Розповідає речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.





Нове загострення бойових дій, ймовірно, відбудеться у лютому, - повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, - Кремль все наполегливіше намагається втягнути Білорусь у відкрите протистояння.





Війна з Росією може закінчитися у 2023 році, якщо продовжуватиметься економічний тиск на РФ, а підтримка України міжнародною спільнотою залишиться на високому рівні. Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera. За його словами, метою України залишається повернення до кордонів 1991 року.



The number of civilians injured in today's enemy attack on Ochakiv, Mykolaiv region, has risen to 15. "Unfortunately, the number of injured in Ochakiv grows. It is already known of 15 people injured," Hanna Zamazeyeva, Head of the Mykolaiv Regional Council, posted on Telegram. Credit: Ukrinform Греція готова відмовитись від броньованих машин Marder на користь України, що може прискорити постачання техніки Києву, - передає Bild. Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить Греції свої БМП. Міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос сказав, що наразі Греція може обійтися навіть без поставок з Німеччини - на користь України. Також Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Він перебуває на стадії обговорення, зокрема з Францією, щодо відправлення систем ППО спільного виробництва. Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів в інтерв'ю Corriere della Sera.





Вигадана міністерством оборони Росії "операція відплати" у Краматорську посилила шквал критики у бік російського військового командування. У неї не схотіли вірити навіть пропагандисти. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Раніше міністерство оборони Росії заявило, що російська армія вдарила по кількох тимчасових пунктах дислокації українських військ у Краматорську. У результаті удару, начебто, загинуло сотні українських військовослужбовців. Цю заяву спростували ЗСУ, а також іноземні журналісти, які побували на місці удару в Краматорську і заявили, що удар був по порожньому приміщенню.





За офіційними даними, у Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив: все, що відбувається на території Росії – це прямий наслідок війни, а також внутрішні "саботажі" та втрата керованості.





У березні у Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні, - повідомляє прес служба уряду Великої Британії. Міністри юстиції з усього світу зберуться у Лондоні, аби підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні військових злочинів Росії в Україні. А 25 січня Європейський суд з прав людини оголосить вже ухвалене рішення у справі про окупацію Донбасу. Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Йдеться про першу справу щодо захоплення східної України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу.





Рятувальники відновили роботу у звільненому Старому Салтові на півночі Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення селище було під окупацією, а у травні, коли почалося звільнення, обстріли посилилися. Крім житлових будинків, снаряди пошкодили пожежну частину — рятувальники повернулися до неї восени. Спогадами про окупацію поділилися з журналістами місцеві мешканці.





Серйозна мінна небезпека залишається у Чорному морі. Українські фахівці регулярно знешкоджують міни. Інформує Сергій Братчук.





Погодні умови могли завадити РФ якнайшвидше підготувати ракетну атаку з моря. Розповідає начальниця об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.





З середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Олександр Харченко також повідомив, що на повне відновлення енергосистеми України знадобиться кілька років. Він уточнив, що такий термін потрібний для повного рестарту української енергетики, проте мінімально необхідний термін - кілька місяців.





Впродовж найближчого півріччя буде сформована юридична база для ухвалення консолідованого рішення щодо конфіскації заморожених російських активів. Такий прогноз в інтерв’ю Суспільному мовлення озвучила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграці ї Ольга Стефанішина. Вона додала, що наразі в ЄС створюються відповідні фонди, де ці кошти можуть акумулюватися і спрямовуватися на поточне і післявоєнне відновлення нашої держави. З даними Єврокомісії на кінець минулого року року заморожених Євросоюзом російських активів є щонайменше 20 мільярдів євро.





Папа Римський Франциск назвав війни, таку, як в Україна та аналогічні, де цивільні території зазнають безладного знищення, - "злочином проти Бога та людства". Про це Папа у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, говорив про "війну в Україні, зі слідами смерті та руйнування, з нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду". Папа Римський також повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, назвавши аморальним вже сам факт володіння ядерною зброєю з метою стримування.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента Володимира Зеленського



