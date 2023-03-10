Україна сьогодні - 10-03-2023

Russia launched another massive missile strike on Ukraine, targeting 10 regions. Credit: Ukraine Crisis Media Centre.



Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія свідомо йде на створення критичних ситуацій на атомних об’єктах України:



Унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов від’єднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу», – сказав Президент України у своєму відеозверненні.

Пан Зеленський також додав, що «не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору».





Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун у ранковому зведенні станом на четвер, 09 березня 2023 року триста сімдесят дев’ятої доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив, що Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.



Ворог продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.





81 пуск ракет різного базування:



- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;



- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;



- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;



- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";



- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;



-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.



Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».





Протягом попередньої доби противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.





Додаткову інформацію про масовану атаку по Україні розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" :





"Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість "Кинджалів" загалом було випущено противником. Використовувалися різні літаки, зокрема стратегічної дальньої авіації та МіГ-31К". Юрій Ігнат додав, що сили Протиповітряної Оборони не можуть збивати ракети Х-22, "Кинджал" і С-300, якими сьогодні росіяни обстрілювали Україну: "Вони становлять сьогодні для нас небезпеку".







To indicate which parts of Ukraine are under control by Russian troops we are using daily assessments published by the Institute for the Study of War with the American Enterprise Institute's Critical Threats Project. To show key areas where advances are taking place we are also using daily updates from the UK Ministry of Defence and BBC research. Російському війську не вдається просуватися та досягати тактичних успіхів у Бахмуті завдяки протидії українських оборонців, пояснив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий в телемарафоні Єдині новини.





«За добу у районі Бахмута росіяни завдали 128 артилерійських ударів, відбулося 41 боєзіткнення, зокрема 19 – у районі Бахмута. Росіяни атакували малими тактичними піхотними групами, у першу чергу, групами "Вагнера".»





В Бахмуті, де лишається від 4-4,5 тисячі цивільних, немає електрики, опалення, водопостачання, зв'язок — поганий. Туди під обстрілами доставляють гуманітарну допомогу.





Внаслідок російської атаки по Києву зафіксовано влучення ракетою "Кинджал" в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.





Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповідає.









BBC: To indicate which parts of Ukraine are under control by Russian troops we are using daily assessments published by the Institute for the Study of War with the American Enterprise Institute's Critical Threats Project. To show key areas where advances are taking place we are also using daily updates from the UK Ministry of Defence and BBC research. Crerdit: BBC 9- 10 березня Україна відзначає 209 річницю з дня народження Тараса Шевченка.





У козацькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці розпочалося вшанування пам’яті Тараса Шевченка в селищі «Мамаєва Слобода». Впродовж трьох днів проходитимуть Шевченківські дні — чудова нагода дізнатися більше про життя та творчість Кобзаря, почути його, таку актуальну сьогодні поезію. В музеях, театрах, бібліотеках, концертних залах пройдуть спільні читання, виступлять хорові капели та бандуристи, звучатимуть твори на слова Тараса Шевченка.





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