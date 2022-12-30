Україна сьогодні - 30-12-2022

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny.
Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Як інформує Радіо Свобода, 78% українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), серед них 54% вважають, що ця релігійна установа має бути повністю забороненою в Україні – свідчать результати опитування, проведеного 4–27 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
За результатами дослідження, ще 24% підтримують підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду, лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися у справи УПЦ (МП), а варто розслідувати лише деякі можливі випадки правопорушень.
44% російськомовних опитаних українців виступають за заборону діяльності УПЦ (МП), тоді як україномовні та двомовні – 60 % і 52% відповідно. Водночас кожен п'ятий опитаний російськомовний українець вважає, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), такої ж думки дотримуються по 9% як україномовних, так і двомовних.
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Russian missile strikes hit ten regions in Ukraine during a morning attack on December 29, damaging 28 different facilities and injuring five people. Oleksandr Khorunzhyi, a press officer of the State Emergency Service of Ukraine, said this at a briefing at the Ukraine - Ukrinform Media Center. "As for the massive missile strikes on Ukraine, they hit ten regions, 28 objects were damaged. Eighteen of them are private residential buildings, and the rest are critical infrastructure... Three men, a woman and a child were injured in the shelling," Mr Khorunzhyi said. Credit: Ukrinform