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Україна сьогодні - 30-12-2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Almost 90% of residents of the Bakhmut community in the Donetsk region, or more than 70,000 people, have evacuated the area, whereas 8,700 people continue to live under shelling..jpg

Almost 90% of residents of the Bakhmut community in the Donetsk region, or more than 70,000 people, have evacuated the area, whereas 8,700 people continue to live under shelling. Bakhmut Mayor Oleksii Reva said this in a post on Facebook, Ukrinform reports. "Despite the difficult security situation, the evacuation of residents from Bakhmut continues. Almost 90% of the residents of the Bakhmut community, which is more than 70,000 people, have already moved to safer regions or temporarily left the territory of Ukraine. Some 8,700 residents of Bakhmut remain in the community and live under constant shelling," the mayor wrote. Credit: Ukrinform

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Published 30 December 2022 at 1:28pm, updated an hour ago at 1:36pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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30-12-2022. Добірка новин із героїчної України. Україна в огні. Черговий ракетний обстріл російськими військами: скільки людських жертв та яких втрат зазнала критична інфраструктура. Oцінка роботи української ППО. Поточні події на фронті: Бахмут та Кремінна. Загальна обстановка вздовж лінії фронту та кордонів з РФ та Білоруссю. Повний виклад вечірнього звернення Президента Володимира Зеленського до народу України за 29 грудня. Збройні Сили України вчора (29-12-2022) збили 54 з 69 російських ракет. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це і більше слухайте далі: SBS Language | SBS українською - sbs.com.au/language/ukrainian

Published 30 December 2022 at 1:28pm, updated an hour ago at 1:36pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny..jpg
Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny.
Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як інформує Радіо Свобода, 78% українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), серед них 54% вважають, що ця релігійна установа має бути повністю забороненою в Україні – свідчать результати опитування, проведеного 4–27 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За результатами дослідження, ще 24% підтримують підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду, лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися у справи УПЦ (МП), а варто розслідувати лише деякі можливі випадки правопорушень.

44% російськомовних опитаних українців виступають за заборону діяльності УПЦ (МП), тоді як україномовні та двомовні – 60 % і 52% відповідно. Водночас кожен п'ятий опитаний російськомовний українець вважає, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), такої ж думки дотримуються по 9% як україномовних, так і двомовних.

Russian missile strikes hit ten regions in Ukraine during a morning attack on December 29, damaging 28 different facilities and injuring five people..jpg
Russian missile strikes hit ten regions in Ukraine during a morning attack on December 29, damaging 28 different facilities and injuring five people. Oleksandr Khorunzhyi, a press officer of the State Emergency Service of Ukraine, said this at a briefing at the Ukraine - Ukrinform Media Center. "As for the massive missile strikes on Ukraine, they hit ten regions, 28 objects were damaged. Eighteen of them are private residential buildings, and the rest are critical infrastructure... Three men, a woman and a child were injured in the shelling," Mr Khorunzhyi said. Credit: Ukrinform
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