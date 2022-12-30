Україна сьогодні - 30-12-2022

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny.

Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний .





Як інформує Радіо Свобода, 78% українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), серед них 54% вважають, що ця релігійна установа має бути повністю забороненою в Україні – свідчать результати опитування, проведеного 4–27 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).





За результатами дослідження, ще 24% підтримують підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду, лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися у справи УПЦ (МП), а варто розслідувати лише деякі можливі випадки правопорушень.





44% російськомовних опитаних українців виступають за заборону діяльності УПЦ (МП), тоді як україномовні та двомовні – 60 % і 52% відповідно. Водночас кожен п'ятий опитаний російськомовний українець вважає, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), такої ж думки дотримуються по 9% як україномовних, так і двомовних.



