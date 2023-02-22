Україна сьогодні - 22-02-2023

Обстріл Херсона відбувся тоду, коли російський президент Путін виголошував посланням до Федеральних зборів РФ, де звинуватив країни Заходу у "роздмухуванні війни в Україні" і заявив, що Росія призупиняє участь в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. В українській владі нічого нового в цьому посланні не почули - "погрози, обвинувачення України та Заходу у розв'язаній кремлем війні, ядерний шантаж… українцям своє робити - далі здобувати перемогу", - наголосив Президент В. Зеленський.





As a result of the enemy shelling of Kherson city in the afternoon of February 21, five people were killed and sixteen more were hospitalized. "As of now, 21 people were killed and injured in the Russian army shelling of Kherson this afternoon," the Kherson City Council posted on Telegram. Credit: Ukrinform Україна зараз готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах. Тому зараз потрібна максимальна підтримка нашої країни з боку союзників. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може призвести до додаткових рішень щодо підтримки України.





Нині антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резников в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ. Він зауважив, що саме стільки делегацій було під час зустрічі на полях "Рамштайну".





У Повітряних силах ЗСУ заявляють, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінюється від початку широкомасштабного вторгнення. Ще ближче підтягнути її росіяни не можуть через нестачу аеродромів. Про це на повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Також, за його інформацією, 23-24 лютого є загроза кількох хвиль ракетних атак Росії по Україні.





Українським піротехнікам потрібні машини механізованого розмінування. Касетні елементи боєприпасів, новітні протипіхотні та протитранспортні міни, міни-пастки - якими переповнені тисячі квадратних кілометрів української землі - небезпечні як для мирних мешканців, так і для піротехнічних підрозділів, які щоденно розміновують деокуповані території. Розповідає сапер ДСНС, який нині розміновує визволені від російської окупації території Херсонської області.





Щоденне звернення Президента Володимира Зеленського.







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