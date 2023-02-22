Україна сьогодні - 22-02-2023

Meeting with the President of the Council of Ministers of the Italian Republic in Kyiv..jpeg

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with President of the Council of Ministers of the Italian Republic Giorgia Meloni, who is on a visit to our country. Welcoming the Italian delegation headed by the Prime Minister to Kyiv, the Head of State called the meeting significant as it takes place on the eve of the anniversary of the full-scale invasion of Russia, the year of our invincibility, joint defence against Russian terror and joint efforts to restore stability and security in Europe. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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22-02-2023. Україна сьогодні. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 - 2023. Російські війська обстріляли житлові будинки та зупинку громадського транспорту у Херсоні. Є щонайменше 6 загиблих та більше півтора десятка поранених внаслідок цієї атаки. Обстріл по житлових кварталах російська армія вела ракетами залпового вогню "Град". У багатоквартирних будинках внаслідок прямого влучання пожежа зруйнувала кілька квартир. Снаряди влучили в не лише в будинки, а й в лікарні, дитсадок, об'єкти критичної інфраструктури. Також однією з основних подій дня, що минув для України, став візит до Києва Прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні. Очільниця італійського уряду відвідала Бучу та Ірпінь. Відбулися переговори Джоржи Мелоні із Президентом України Володимиром Зеленським, а потім - спільна прес-конференція. More News: sbs.com.au/language/ukrainian

Обстріл Херсона відбувся тоду, коли російський президент Путін виголошував посланням до Федеральних зборів РФ, де звинуватив країни Заходу у "роздмухуванні війни в Україні" і заявив, що Росія призупиняє участь в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. В українській владі нічого нового в цьому посланні не почули - "погрози, обвинувачення України та Заходу у розв'язаній кремлем війні, ядерний шантаж… українцям своє робити - далі здобувати перемогу", - наголосив Президент В. Зеленський.

As a result of the enemy shelling of Kherson city in the afternoon of February 21, five people were killed and sixteen more were hospitalized..jpeg
As a result of the enemy shelling of Kherson city in the afternoon of February 21, five people were killed and sixteen more were hospitalized. "As of now, 21 people were killed and injured in the Russian army shelling of Kherson this afternoon," the Kherson City Council posted on Telegram. Credit: Ukrinform
Україна зараз готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах. Тому зараз потрібна максимальна підтримка нашої країни з боку союзників. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може призвести до додаткових рішень щодо підтримки України.

Нині антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резников в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ. Він зауважив, що саме стільки делегацій було під час зустрічі на полях "Рамштайну".

У Повітряних силах ЗСУ заявляють, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінюється від початку широкомасштабного вторгнення. Ще ближче підтягнути її росіяни не можуть через нестачу аеродромів. Про це на повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Також, за його інформацією, 23-24 лютого є загроза кількох хвиль ракетних атак Росії по Україні.

Українським піротехнікам потрібні машини механізованого розмінування. Касетні елементи боєприпасів, новітні протипіхотні та протитранспортні міни, міни-пастки - якими переповнені тисячі квадратних кілометрів української землі - небезпечні як для мирних мешканців, так і для піротехнічних підрозділів, які щоденно розміновують деокуповані території. Розповідає сапер ДСНС, який нині розміновує визволені від російської окупації території Херсонської області.

Щоденне звернення Президента Володимира Зеленського.


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