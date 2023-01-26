Україна сьогодні - 26-01-2023

Європейський суд з прав людини визнав дату - 11 травня 2014 року - днем початку контролю РФ на окупованому Донбасі. Росія у судовому процесі намагалася просувати тезу про те, що начебто йдеться про територію України, якою керували сепаратисти, а, натомість, Україна наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територію. Суд відхилив заперечення Росії одностайно та вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду", оскільки "території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської федерації". Відтак, суд перейшов до розгляду справи по суті.











Всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики Бред Пейслі приєднався до команди амбасадорів ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24.





World-renowned country music artist Brad Paisley has joined the team of ambassadors of the United24 fundraising platform initiated by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. The multiple Grammy and Academy of Country Music Awards winner will support the "Rebuild Ukraine" direction: https://u24.gov.ua/uk/donate/renew During the online call, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy thanked the musician for his support. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Весна-літо-2023 будуть вирішальними у війні. Переконаний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.





Російська армія зазнає величезних втрат, тому змушена підтягувати нові сили не лише для підготовки до наступу, а й для оборони на деяких ділянках лівого берега Дніпра. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони “Півдня” Наталія Гуменюк.





Ситуація на Запоріжжі складна, але Збройні Сили України тримають рубежі. Про це повідомив начальник об’єднаного прес центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Російські армійці намагалися невеликими групами - до 10 осіб – здійснювати штурмові дії, щоб вирівняти лінію оборони. Але успіху не мали.





25 січня вдень російські війська знову завдали удару по Запоріжжю, було зруйновано приватний будинок. Під його завалами загинула жінка.





Постійні обстріли і страх змусили залишити рідне місто лікарку із Запоріжжя Олександру Кузьміну. На Волині, куди вона переїхала, змогла повернутися до спокійного життя. Про життя під обстрілами і як почувається на новому місці розповідає вимушено внутрішньо переміщена - таким є її офіційний статус - лікарка Олександра Кузьміна.





На Берлінале, що відбудеться з 16 по 26 лютого покажуть фільм Шона Пенна про війну в Україні. Стрічку, яка "показує боротьбу між Володимиром Зеленським, актором та коміком, який став президентом України, та російським президентом Володимиром Путіним, який розготрає повномасшабне вторгнення в Україну". Пенн зняв разом із продюсером та режисером Аароном Кауфманом. Для фільму якій називається "Суперсила" організатори підготували спеціальний показ. Виконавча директорка фестивалю Марієтта Ріссенбек також повідомила, що кольорами 73-го Берлінський будуть синій і жовтий – кольори українського прапора.



Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення Президента Володимира Зеленського ( The Presidential Office of Ukraine) за підсумками чергового дня війни.





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