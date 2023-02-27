Україна сьогодні - 27-02-2023

Китай як камінь спотикання в російсько-українській війні: директор ЦРУ Вільям Бернс, президент США Джо Байден, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, офіційна Москва, президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон — чим різняться політичні погляди лідерів світу?



The Russian army launched 34 strikes on 15 settlements in Donetsk region over the past day. “Avdiivka, Kurakhove, Bakhmut, Kostiantynivka, Chasiv Yar, Krasnohorivka, Druzhkivka, Kramatorsk, Velyka Novosilka, Ocheretyne, Karlivka, Sieverne, Lastochkyne, Tonenke, Krasnohorivka came under enemy fire,” the press service of the National Police Main Department in Donetsk Region informs. Credit: Ukrinform Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian





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