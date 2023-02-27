Україна сьогодні - 27-02-2023

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом..jpeg

President Volodymyr Zelenskyy has held a meeting with Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of Saudi Arabia. Mr Zelenskyy thanked Saudi Arabia for supporting peace in Ukraine, its sovereignty and territorial integrity. "This is the first official visit of the head of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia to Ukraine since the establishment of diplomatic relations. I expect that it will provide a new impetus to further intensification of our mutually beneficial dialogue," – said President V. Zelenskyy. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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27-02-2023. Україна сьогодні. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Історичний візит представників Королівства Саудівська Аравія до Києва. Обстановка на фронті: обстріл населених пунктів на Харківщині і його результати; потенційна небезпека ракетних обстрілів по всій території України. Основний меседж вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 26 лютого 2023 року. Міжнародна допомога: Німеччина дає зброю. Майбутній розпад Російської Федерації: позиції Путіна, Байдена, Данилова... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

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The Russian army launched 34 strikes on 15 settlements in Donetsk region over the past day.jpg
The Russian army launched 34 strikes on 15 settlements in Donetsk region over the past day. “Avdiivka, Kurakhove, Bakhmut, Kostiantynivka, Chasiv Yar, Krasnohorivka, Druzhkivka, Kramatorsk, Velyka Novosilka, Ocheretyne, Karlivka, Sieverne, Lastochkyne, Tonenke, Krasnohorivka came under enemy fire,” the press service of the National Police Main Department in Donetsk Region informs. Credit: Ukrinform
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