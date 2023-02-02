Україна сьогодні - 2-02-2023

Підтримка України міжнародною спільнотою нині безпрецедентна. попри небезпеки Київ відвідують під час війни лідери багатьох країн, у середу в столицю України здійснив візит Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та оголосив про низку проєктів на підтримку України. Така безпрецедентна міжнародна підтримка вимагає від української держави якнайвищого рівня прозорості усіх основних процесів. Відтак, війна не має стати на заваді важливим змінам на користь боротьби з корупцієює, демократизації і прозорості державного управління. Цими тижнями вперше від початку повномасштабного російського вторгнення спостерігаємо начні кадрові ротації, а поряд з тим - обшуки та вручення підозр високопосадовцям. 1 лютого цей процес особливо активізувався. Змінено керівництво митниці, є звільнення чиновників у міністерстві оборони, виявлено чиновників-корупціонерів, зокрема сказав Президент Володимир Зеленський.





Former British Prime Minister Boris Johnson has called on the United States to provide Ukraine with all the weapons it requests, including fighter jets, tanks and long-range artillery. He said this at the Atlantic Council in Washington, according to an Ukrinform correspondent. "Give them long-range artillery systems, give them tanks, planes, because they have a plan. They know what they need to do," Johnson said. Credit: Ukrinform. Міністр оборони України Олексій Резніков вірить у створення західної «літакової коаліції». Про це він сказав у Парижі на брифінгу після зустрічі зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. За словами Резнікова, «усі види допомоги на початку проходили етап «ні». Так було з HIMARS, зі 155-м калібром артилерії, з танками Bradley, з німецькими Leopard-ами, але тепер ми маємо танкову коаліцію. Рішення про постачання Україні бойових літаків ще не ухвалене, - сказав французький міністр оборони Себастьян Лекорню. За його словами, «табу» щодо цього немає. Обговорили наразі питання підготовки українських пілотів до керування французькими винищувачами. Крім того, французькі військові у Польщі щомісяця навчатимуть по 600 українських військовослужбовців опановувати нову зброю. У пакеті підтримки на 200 мільйонів євро Франція передасть Україні 12 самохідних артилерійських установок «Цезар». Також допоможе придбати для України радари для ППО. Розповідає речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат





У Харкові тривають відновлювальні роботи в житловому будинку, куди 29 січня влучила російська ракета. Під час атаки тоді загинула одна людина, троє дістали поранення. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов , російські армійці також постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру області. Значних пошкоджень зазнали генеруючі підприємства. Та попри труднощі, енергетики не лише оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, а ще й повертають світло в домівки людей на деокупованих територіях.





Кілька місяців поспіль окупанти б’ють по Бахмуту. Вчора внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє людей, зокрема підліток, ще 4-ро, серед яких 15-річний хлопець-дістали поранення. У місті працюють тільки польові шпиталі, тому поранених вивозять за межі області. Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Кириленко. За його словами, у знищеному Бахмуті залишається менше 6-ти з половиною тисяч жителів, але вони не бажають за жодних обставин евакуюватися.





Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. На нинішній день повністю зруйновано 48 об'єктів інфраструктури, більше тисячі житлових будинків і понад півсотня освітніх закладів. Через постійні обстріли у місті є проблеми зі світлом, теплом і водопостачанням. При цьому комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Розповідає очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова .





На південному напрямку російські окупанти проводять розвідувальні дії, намагаючись вирахувати глибину та міцність української системи оборони. Фіксується активізація авіації ворога та постійно змінюється кількість одиниць бойових кораблів у акваторії Чорного моря. Це може свідчити про підготовку до ескалації. Повідомила керівниця прес центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк . У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих ракетоносії із 20 ракетами "Калібр" на борту.





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