Україна сьогодні - 27-01-2023

Three people were killed as S-300 enemy missile hit Zaporizhzhia. Investigation has been initiated.jpeg

Three people were killed as S-300 enemy missile hit Zaporizhzhia. Investigation has been initiated. “According to the investigation data, at 03:40 on January 26, 2023, the Russian military fired S-300 surface-to-air missile system at a critical infrastructure facility in Zaporizhzhia district. According to preliminary information, three people were killed and seven more were injured. Technical equipment and premises were destroyed. After the explosion, a fire broke out in the territory of the enterprise. It is already put out,” the Prosecutor General's Office posted on Telegram. Credit: Ukrinform.

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27-01-2023. Добірка новин із героїчної України. 26 січня Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні - 55 пусків ракет повітряного та морського базування. Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет не досягли своїх цілей. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. 25 січня після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України». Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

В результаті російських ракетних обстрілів, зафіксовані вибухи в Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Йдеться у повідомленні на Офіційному порталі Київської міської державної адміністрації. Мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі інформацію про постраждалих, одного загиблого і двох поранених, внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці. Віталій Кличко також додав, що пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано.

Оперативна інформація від речника Генерального Штабу Збройних Сил України Олександра Штупуна на 26 січня 2023 року.

Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого, йдеться у повідомленні на сайті НАТО. Це буде девʼята зустріч Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО. Раніше про зустріч у лютому повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, акцентуючи що з кожною такою зустріччю бачить, «як зростає довіра наших партнерів до України».

Representatives of 20 countries gathered in Prague to discuss the issue of the Special Tribunal for the Russian crime of aggression against Ukraine.jpg
Representatives of 20 countries gathered in Prague to discuss the issue of the Special Tribunal for the Russian crime of aggression against Ukraine. That’s according to a tweet by Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba. “Today, Ukraine gathered representatives of 20 nations in Prague for a meeting of the Core Group on establishment of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Focusing on ways toward delivering justice,” Kuleba tweeted. Credit: Ukrinform.
Видання Politico повідомляє, що Сполучені Штати Америки та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні, попри побоювання ескалації конфлікту.

Турецькі плавучі електростанції для України можуть розташувати біля Молдови та Румунії - повідомляє Українська правда

25 січня 2023 року у Ватикані відбулася зустріч Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій зі Святішим Отцем Франциском.

Про це і більше слухайте тут: 
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