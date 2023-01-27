Україна сьогодні - 27-01-2023

В результаті російських ракетних обстрілів, зафіксовані вибухи в Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Йдеться у повідомленні на Офіційному порталі Київської міської державної адміністрації. Мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі інформацію про постраждалих, одного загиблого і двох поранених, внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці. Віталій Кличко також додав, що пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано.





Оперативна інформація від речника Генерального Штабу Збройних Сил України Олександра Штупуна на 26 січня 2023 року.





Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого, йдеться у повідомленні на сайті НАТО. Це буде девʼята зустріч Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО. Раніше про зустріч у лютому повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, акцентуючи що з кожною такою зустріччю бачить, «як зростає довіра наших партнерів до України».





Representatives of 20 countries gathered in Prague to discuss the issue of the Special Tribunal for the Russian crime of aggression against Ukraine. That’s according to a tweet by Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba. “Today, Ukraine gathered representatives of 20 nations in Prague for a meeting of the Core Group on establishment of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Focusing on ways toward delivering justice,” Kuleba tweeted. Credit: Ukrinform. Видання Politico повідомляє, що Сполучені Штати Америки та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні, попри побоювання ескалації конфлікту.





Турецькі плавучі електростанції для України можуть розташувати біля Молдови та Румунії - повідомляє Українська правда





25 січня 2023 року у Ватикані відбулася зустріч Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій зі Святішим Отцем Франциском.





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